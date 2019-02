Královéhradecko, Trnov-Záhornice - Za pohádkovými bytostmi se děti na Rychnovsku budou moci letos vydat nejen na potštejnský zámek či na Kačenčinu pohádkovou stezku. Nová stezka, která je zavede za skřítky, se rodí v Záhornici.

Již vyrobení skřítci. | Foto: facebook Hasičů Záhornice

„Máme taky nejen hasičský kroužek, ale také kroužek Záhoráček, v němž děti malují, tvoří, chodíme do divadla, na vycházky. Vymysleli jsme projekt, že každé dítě vyrobí skřítka a uděláme trasu, na níž se skřítky budou plnit úkoly nebo hledat kešky. Kdo už skřítka má, pošle na facebook hasičů Záhornice odkaz na fotografie. Využijeme všechny skřítky, všechny dáme na stezku,“ uvedla autorka nápadu Zdena Kinzelová.

Na výrobu skřítka či trpaslíka lze použít papír, seno, železo, dřevo, keramiku, prostě cokoli, fantazii se meze nekladou. Hotová díla se budou vybírat v březnu každý pátek od 17 do 19 hodin v dětské klubovně Záhoráčku na Velké Záhornici. Do projektu se prý mohou zapojit i děti, školy, školy a organizace z okolí.

V květnu bude hotovo

„Trasa by měla vést přes tři vesnice, zhruba tři kilometry. Vedená by měla být tak, aby na ní mohly vyrazit třeba i maminky s kočárky, ale aby také vedla co nejméně po silnici. V dubnu budeme stezku připravovat a od 1. května už určitě bude otevřená,“ prozradila Zdena Kinzelová.

Cesta za skřítky by měla být „v provozu“ až do podzimu. A pokud skřítci vydrží, mohla by se otevřít i příští rok a třeba k ní přibude i něco nového.