Východní Čechy, Rotštejn - Dny svaté Markéty se konají po osmé na hradě Rotštejn v Českém ráji nedaleko Turnova od 7. července do 10. srpna. Na návštěvníky čeká malá výstava na téma Chléb, to není jen potravina - o širších kulturních souvislostech kolem nejrozšířenější potraviny světa.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Novinkou letošního ročníku jsou přednášky Heleny Sasové ze společnosti Celia – život bez lepku, které se po uplynulé sobotě uskuteční také v sobotu 2. srpna od 11, 13 a od 15 hodin. Unikátní omalovánku pro malé i velké vytvořila liberecká výtvarnice Jana Vaváková-Cvrčková.

Otevřeno je každý den od 10 do 16.30 hodin. V neděli od 10 do 16 hodin. Poslední návštěvníci budou vpuštěni na hrad třicet minut před koncem otevírací doby. V případě deště je památka po celý den uzavřena, a to z důvodu bezpečnosti příchozích turistů.

Rotštejn je zřícenina skalního hradu. Nachází se na okraji přírodní rezervace Klokočské skály. Zřícenina je částečně zděná a částečně vytesaná do bloků pískovcových skal.

Od roku 1988 se o zříceninu hradu stará volné trampské, dnes občanské sdružení Ochrana Klokočských skal. Byly zde vybudovány dřevěné ochozy a cesty, jimiž se dá dostat až na vrchol hradu, odkud je nádherný výhled.