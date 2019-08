Tradicí se stala soutěž o nejkrásnějšího kohouta okresu Trutnov. Prvenství získal chovatel Jan Moravec ze Starého Rokytníku. Lidem se nejvíce líbilo plemeno holandské zakrslé zlatokrké slepice. V anketě hlasovalo v průběhu Dne řemesel přes šest stovek lidí.

„Je to dvouletý kohout z vlastního chovu a odchovu, sám jsem si je vylíhnul. Plemeno není v Čechách příliš rozšířené, pro nepříbuznou krev proto jezdíme do Německa, Rakouska, Francie, Maďarska,“ popsal vítěze Jan Moravec, místopředseda chovatelského spolku v Úpici.

"Péče o ně je obvyklá jako u ostatních plemen, nevyžadují nic zvlášního. Pouze musím v zimě hlídat, aby kohoutům neumrzly hřebínky, nesmí být v průvanu. Hřebínky jim natírám máslem," přiblížil chovatel ze Starého Rokytníku.

Klání kohoutů v Kohoutově se zrodilo náhodou. „Před osmi lety se byl podívat pan starosta na naší chovatelské výstavě v Úpici. Ze srandy jsme plácli, že bychom udělali soutěž kohoutů v Kohoutově, že by to byla taková kuriozita. A už to bylo. Ohlas je veliký, lidi čekají na kohouty už od rána,“ vysvětlil Moravec. Velká chovatelská výstava se bude konat příští sobotu 24. srpna v Žirči.