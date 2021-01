Že je situace v kraji vážná, dokazuje i další statistika ministerstva zdravotnictví. Za posledních sedm dní se nejvíce lidí z celé země nakazilo v okrese Rychnov nad Kněžnou. V průměru asi jeden člověk ze 140.

Celkem je v kraji aktuálně přes pět a půl tisíce aktivních případů, zhruba dvakrát tolik, co bylo v kraji před dvěma týdny a nejvíce od první poloviny listopadu. Na síle opět nabírá epidemie i při pohledu na počty hospitalizovaných v nemocnicích i obětí viru. Za poslední týden zemřelo v kraji v souvislosti s onemocněním covid-19 už 30 lidí.

Během včerejšího dne přišla z hradecké fakultní nemocnice i dobrá zpráva. Konečně tam totiž dorazila očekávaná první dávka vakcín proti koronaviru. Jde o necelých tisíc dávek, které nemocnice použije pro své zaměstnance a některé pacienty. Očkovat se začne v sobotu 2. ledna. Další nemocnice Královéhradeckého kraje by se podle plánu měly připojit 11. ledna. Ten den se má začít očkovat v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Do konce ledna má do kraje dorazit minimálně 12 tisíc dávek vakcíny.

Po novém roce klesá zájem o antigenní testy

Po předvánoční vlně zájmu veřejnosti o bezplatné antigenní testy přišla před Silvestrem další vlna zájmu. Všechny nemocnice napříč krajem mají už pro dnešní den plno. Velký zájem byl o testování i včera. V lednu je naopak ve všech zdravotnických zařízeních volných termínů dostatek. Pozitivní bývá v posledních dnech zhruba každý pátý testovaný člověk.

Policisté budou dnes večer ve střehu

Kvůli špatné epidemiologické situaci v Česku platí i o dnešní silvestrovské noci zákaz vycházení od 21 hodin a potkat se smí mimo rodinu maximálně dva lidé. Dohlížet na to budou po celém kraji i policisté. Podle mluvčí Šárky Pižlové nechystají policisté žádnou speciální akci.

„Budeme situaci monitorovat v rámci běžného výkonu služby, větší množství policistů nasadíme v Hradci Králové,“ řekla Deníku policejní mluvčí. Situaci v krajském městě budou hlídat i městští strážníci. „Naše hlídky budou na Silvestra posílené a budou ve spolupráci se státní policií monitorovat celé město. Samozřejmě budeme reagovat i na podněty a stížnosti občanů,“ potvrdila mluvčí městské policie Eva Kněžourová. Policisté zdůrazňují, že nechtějí po lidech zbytečně šlapat a automaticky hned všechny trestat nejvyšším postihem, dodržování vládních nařízení ale prý kontrolovat určitě budou.