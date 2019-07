Trochu jinak teď působí pohled na zámecký park v Opočně. Tam, kde se leskla hladina rybníků, nyní bují rákos, tráva a další zeleň. Voda tudy protéká jen úzkými stružkami.

„Během příštích dní chystáme s městem velkou akci na odbahnění obou rybníků v zámeckém parku. Už čekáme pouze na bagry, až dokončí jinou zakázku. Rybníky se tu neodbahňovaly dvacet let, nyní jsou vypuštěné a je na nich ještě více znát, že je to velké bahniště. Rádi bychom to napravili,“ vysvětluje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Na řadu přijde nejprve „horní“ rybník. „Technika by se měla pohybovat po cestě na druhé straně parku, po níž se bude odvážet sediment z rybníku. Stezka blíže k zámku zůstane přístupná,“ ujišťuje kastelán.

Kdy se vrátí voda do rybníků? Ukáže léto

Obdobně se bude postupovat u druhého rybníku. V tomtéž stavu jako doposud zůstane pouze tůně pod skalou.

„Jak dlouho potrvá, než se rybníky opět zaplní vodou, bude záležet na tom, jaké přijde léto. Pokud bude jako loni, napouštění potrvá podstatně déle. Už loni v horním rybníku moc vody nebylo. Máme však domluveno s rybáři z Broumaru, že nám nějakou vodu pustí,“ říká kastelán.

Ještě v červnu, kdy práce na odbahnění měly začít, odhadoval, že voda by se do rybníků mohla vrátit v srpnu. Jenže termín zahájení se oproti původním předpokladům trochu pozdržel.