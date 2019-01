Královéhradecko, Nová Paka - Místní radnice se pustila do úprav kolem koupaliště, aby si místní i návštěvníci města užili léto s novými možnostmi.

Z novopackého bazénu. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Když v prosinci roku 2015 spouštěla packá radnice do provozu nový krytý bazén, slibovala otevření venkovní části do června roku 2016.

Do června má být dokončena venkovní část s řadou atrakcí a ploch k odpočinku, například slunící loukou a venkovní vířivkou s celoročním provozem. Letní brouzdaliště doplní šestimetrový pojízdný plech s dopadištěm do bazénu a skluzavkou. V plánu je také vybudování „školní cesty“, která by sloužila jako spojnice mezi domem dětí a mládeže a základní školou. V budoucnu se počítá také se stavbou dětského hřiště a hřiště na plážový volejbal i venkovního baru.