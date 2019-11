Těžba v okolí Kalenského potoka potrvá čtyři roky. Během ní chce společnost vytěžit 500 - 600 kilo blyštivých kamínků, které použije na výrobu náhrdelníků, přívěsků, prstenů, náušnic, náramků a dalších šperků. „Když chceme vyrábět šperky s českými granáty, tak si je musíme sami vytěžit,“ vysvětluje Boudný.

Největší počet nalezených granátů má velikost 3-4 milimetry, které se zachytávají na třímilimetrovém těžařském sítu. „Velikostní složení je podle očekávání. Našli jsme také několik zajímavých, extrémně velkých kusů, které mají kolem sedmi milimetrů. Bylo jich pět za celou sezonu,“ popisuje. „Očekávali jsme, že najdeme i jiné minerály, zatím se jich ale nalezlo jen minimální množství. Jsou to jen čtyři Olivíny a několik dalších minerálů, jejichž kvalita ale nebyla dobrá,“ upřesňuje koordinátor těžby.

Průběžné výsledky jsou různé. „Záleží na konkrétním místě těženého prostoru. Týdně získáme od 100 až po zatím extrémních 250 kilo koncentrátu, který zahrnuje všechny těžké minerály. Granátů je mezi 8-9 procenty, což odpovídá zhruba průměrně 9-11 kilogramům. „Prozatím největší dodávka není zatím vytříděna a tak výsledek není dosud znám,“ přibližuje situaci.

Pokud nezamrzne voda, bude těžba pokračovat ještě dva týdny, poté přijde zimní odstávka. „Pokud bude dobré počasí, zahájíme znovu těžbu mezi 15. březnem a 1. dubnem. Mezi tím se budeme věnovat opravám a údržbě. V prosinci a lednu máme v plánu zemní práce. Budeme připravovat další pruh, v němž budeme těžit. V již vytěženém prostoru chceme zahájit technickou rekultivaci, zarovnáním do původního stavu a výšky,“ objasňuje Jiří Boudný.

Přítomnost těžařů vzácných kamenů v obci na Trutnovsku vzbudila pozornost. Ačkoliv je místo dolování zabezpečeno a nápisy zřetelně upozorňují na zákaz vstupu, několikrát na místo vnikli zvědavci. „Objekt monitorují pohybová čidla a kamery, snímají osoby, které by se do objektu chtěly dostat. Většinou se lidé jdou jenom podívat. Kopat nebo rýžovat nemá smysl. Vytěžíme sto gramů granátů z tuny a to včetně odpadních velikostí. Spíše jde o riziko úrazu. Riziko při vstupu lidí neznalých poměrů v těženém prostoru je velmi reálné,“ upozorňuje koordinátor těžby z firmy Granát Turnov.

Turnovským šperkařům povolil těžbu loni v září báňský úřad. V Dolní Olešnici pracují na ploše dvou hektarů uprostřed obce. V České republice mají už jen jediný další zdroj, v Českém středohoří u Podsedic na Litoměřicku, kde jsou provoz i těžené plochy nesrovnatelně větší. Všechny šperkařsky využitelné granáty slouží k výrobě šperků, zbývající část patří zdobenému sklu, které je současným trendem.

V Dolní Olešnici se odehrává pomocí specializovaných strojů těžba, v Turnově pak dochází ke zpracování od suroviny po hotový šperk.