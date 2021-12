"Chlapi odvedli poctivou práci, to je vidět. Jsem rád, že to tady je," říká Jiří Oubrecht, který se na otevření domašínského obchvatu přijel podívat, zatím na kole.

Bydlí na okraji Černíkovic, pod něž Domašín spadá. Právě mezi oběma vesnicemi nová silniční spojnice vyrostla. Obyvatelům Domašína hodně ulehčí, jak upozorňují, na hodně frekventovanou silnici bylo často obtížné i vyjet od domu.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Z úterního otevření obchvatu Domašína.Zdroj: Michal FantaStavba 1684 metrů dlouhého obchvatu včetně kruhové křižovatky za 116 milionů korun vznikla na základě usnesení vlády na podporu rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Hotovo je ještě o pár dní dříve před termínem uvedeným ve smlouvě.

"Bude sloužit k odklonění nákladní dopravy na zatížené silnici Častolovice - Solnice - Kvasiny. Jsem moc rád, že se nám tuto stavbu podařilo po dvou letech dokončit. Má hodně zajímavostí, například se tu pokládal pomocí 3D nivelace povrch asfaltu, udělaly se tu odvodňovací příkopy s retenčními nádržemi. Kdyby došlo k nějakým mimořádným událostem, abychom případné znečištění dokázali zastavit dřív, než by se dostalo do potoků," vysvětluje královéhradecký hejtman Martin Červíček.

Domašínský obchvat.Zdroj: KÚ Královéhradeckého kraje

"Konstrukční vrstvy vozovky komunikace včetně asfaltových vrstev byly pokládány pomocí 3D nivelace. Jde o moderní a momentálně nejpřesnější metodu pokládky vrstev vozovky, která se zatím používá například při výstavbě dálnic,“ upřesnila Iveta Štočková, tisková mluvčí zhotovitele stavby EUROVIA CS.

Přeložka vznikla na "zelené louce". Myšlenka na její zbudování prý padla před šesti lety. "Velké díky patří všem, kteří se o uskutečnění zasloužili. To nejsou jen dodavatelé, projektanti, jsou to lidé z území, kteří k tomu přispěli. Byla tu vidět velká synergie mezi obcemi a krajem, abychom stavbu byli schopni dokončit. Doufám, že tím nekončíme, protože tento region si zaslouží další stavby. Doufám, že brzy budeme dokončovat obchvat Opočna a chtěl bych, abychom jako stát a kraj začali s investicí do obchvatu Rychnova a vůbec celkově tento region si zaslouží, aby se modernizovala síť silnic první, druhé a třetí třídy. Jedině tak můžete tu zatíženost rozplynout do silnic, které tu jsou," dodává hejtman.

Obchvat Domašína



Nová část komunikace II/321 se na svém začátku a konci plynule napojuje na stávající silnici II/321, která se tak směrem do obce uzavřela. Domašín je připojen na silnici II/321 v místech kruhové křižovatky, která je součástí nového obchvatu.

U zmíněného Opočna už je více než rok v provozu první etapa obchvatu. Ta druhá na svou realizaci teprve čeká.

Plánovaný obchvat OpočnaZdroj: mapy.cz"K Opočnu máme dobré zprávy, v současné době finišujeme zadávací řízení a předpokládáme, že se nám ještě letos podaří uzavřít smlouvu a na jaře začít. Máme velkou radost," říká vedoucí vedoucí Oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací Jana Jiráňová.

Plány na dalším obchvatu se pak neobešly bez problémů.

"Byli bychom moc rádi, kdyby další na řadě byla Solnice, ale bohužel jsme nuceni zahájit vyvlastnění. Uvidíme, jak dlouho nám bude trvat, nebo zda se domluvíme s vlastníkem posledního pozemku," podotýká Jana Jiráňová.

Plánovaný jihozápadní obchvat SolniceZdroj: mapy.czJak doplňuje, další na řadu přijde vlastní průmyslová zóna Solnice - Kvasiny: "To znamená budování komunikací, nové kruhové křižovatky na silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem a na to bude časově navazovat asi východní obchvat Častolovic a pak propojovací komunikace Solnice - Lipovka a obchvat Rychnova - čtěte ZDE. Plánovaný obchvat ČastolovicZdroj: ŘSDStavba zóny začne 2022 až 2024, co se týká obchvatu Častolovic, tam je plánované zahájení v roce 2023, stejně jako Lipovka a obchvat Rychnova. Doba dokončení je podle důležitosti stavby, takže někde to bude rok, někde dva, jinde tři roky. Nejdéle s přípravou je na tom asi jižní obchvat Častolovic, ale ten je v gesci ŘSD."

Významnou akci přitom v regionu chystá Správa železnic, a to vybudování železniční stanice Lipovka. Její součástí bude velké překladiště, produkce z průmyslové zóny se tak bude moci přesunout na koleje. "Stavba by měla zahájit v roce 2022, 2023. Vznikne tam desetikolejní překladiště, které by mělo ekologicky pomoci k navýšení přepravy po železnici," dodává Jana Jiráňová.