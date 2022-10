Velkou pardubickou provázejí samá nej. Je to nejstarší dostihový mítink v kontinentální Evropě. Nejstarší sportovní akce na území České republiky. Největší podnik ve svém oboru v tuzemských podmínkách. Nejlukrativnější domácí záležitost pro trenéry i majitele.

Zájem o sázení na dostihy je v posledních letech na vzestupu, tvrdí bookmakeři. Tipování na vítězného koně má však svá specifika.

Pro sázkaře je to pak nejžádanější akce týkající se dostihového sportu. Popularita sázek na dostihy podle sázkových kanceláří rychle roste.

„Pro mě je při sledování dostihů zábavnější, když tam mám nějakého svého favorita, na kterého jsem si vsadil. I když jen malou částku,“ přiznal Jan Králíček, který ale na dostihy sází jen výjimečně.

Na 132. ročníku Velké pardubické lidé u společnosti Tipsport prosázeli 17,5 milionu korun. To je o dva a půl milionu více než loni. A zhruba dvakrát více než v roce 2019. Milovníci hazardu i sváteční tipující si mohli, mimo vítěze, vsadit například na barvu vítězného koně nebo na to, kolik závodníků skončí na Taxisu.

Podle sázkových kanceláří je Velká pardubická mezi sázkaři “na koníčky” nejpopulárnějším dostihem v České republice. Přímo na pardubickém závodišti bylo jen za neděli vsazeno přes 6 milionů korun. Od roku 2017 lidé mohou sázet i přes internet, kde lidé letos prosázeli dalších téměř 6,5 milionu korun.

„Celkem bylo na samotný dostih Velkou pardubickou vsazeno 9,6 milionu korun,“ informoval mluvčí Tipsportu Michal Peterka.

Zvítězil favorit

Podle bookmakerů letos vyhrál jeden z favoritů. Přestože lidé sázeli nejvíce na loňského vítěze a čtvrtina sázek šla na koně Brunch Royal, vítězem se stal Mr. Spex, který byl odborníky často zmiňován a patřil do první favorizované „pětky“. „Kůň Mr. Spex byl s kurzem kolem 8:1-9,5:1. Dá se říct, že letos vyhrál jeden z favoritů, na rozdíl od loňského ročníku, kdy vítěz Talent byl spíše outsiderem,“ dodal Peterka.

Dostihy jsou výjimečné i v tom směru, že nejvíce tiketů lidé podají až těsně před závodem. Sázkaři rádi využívají ty nejčerstvější informace. „Dostihy jsou vysoce specifickou disciplínou, kde do hry vstupuje řada proměnných a mohou překvapit i ti, u kterých se to očekává méně. Mimo počasí může výkon ovlivnit i mentální rozpoložení koně, které se na dráze snadno promítne i do zvládnutí nejnebezpečnější části – Velkého Taxisova příkopu,“ sdělil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Vítězný kůň Mr. Spex, který běžel se šťastným číslem sedm, nosí sázkařům štěstí. Nejvyšší výhru si odnesl návštěvník, který si v neděli na závodišti v Pardubicích vsadil doslova pár minut před startem. Se sázkou 10 tisíc korun na výhru Mr. Spexe získal 95 tisíc korun. „Zajímavostí je, že i vloni bral sázkař rekordní výhru za tiket s Mr. Spexem, a to v kombinaci: vítěz Talent – kurz 25:1 a Mr. Spex do 3. místa 10:1, vsazeno za 500 korun, v kurzu 250:1 – výhra 125 tisíc korun,“ přiblížil Peterka.

Dostihy jsou sice tradiční sázkovou disciplínou, u Čechů je ale stále více populární fotbal, hokej, tenis nebo basketbal. „Zájem o sázky na dostihy je v posledních letech na vzestupu. Na druhou stranu je třeba přiznat, že dostihy, jakkoliv k nim sázení jednoznačně patří, jsou pro nás spíše okrajovou záležitostí. Pro srovnání, vklady 10 milionů korun odpovídají jednomu atraktivnímu fotbalovému či hokejovému utkání,“ dodal Petr Šrain ze společnosti Fortuna.