"Přišla sem jednou na trhy vinařka se svojí maminkou a ptala se po prostorách, které by tady pro své víno mohla využít, ať na zpracování nebo uskladňování. Tím jsem se seznámil s první vinařkou v regionu, nepočítám ty, kteří mají na zahrádce pár hlav vinné révy. Jmenuje se Lucie Šimonová a vinici má v Rájci. Časem mně nabídla, že pokud bych si tady chtěl udělat také vinici, je ochotná mně s ní pomáhat. A protože podle historických pramenů v tomto kraji, hlavně pak u Chocně v Běstovicích, bylo několik vinic ještě před 150 lety, které vydělávaly, řekl jsem si, proč do toho nejít?" připomíná zrod myšlenky Petr Dujka.

"V 16., 17. století tam bylo dvanáct vinic na více než 3,5 hektarech," doplňuje ho ekonomka zámeckého hospodářství Dana Barvová.

V Doudlebách nad Orlicí vsadili na rezistentní druhy vín. "Odolávají i menším mrazům, plísním, nadmořským výškám a navíc klimatické podmínky tomu napomáhají, protože teplá vlna se stěhuje víc na sever, řekl jsem si, že to vyzkouším," vysvětluje Petr Dujka.

Tři tisíce hlav poroste tři roky

Vinice vznikla na místě bývalého jabloňového sadu jen pár set metrů od zámku. Půda přitom prošla dlouhou, asi dva roky trvající přípravou.

"Orali jsme, kypřili, hnojili, dávali jí veškeré potřebné živiny, které po předchozím rozboru v půdě nebyly, aby vína měla perspektivu k růstu a plození. Rozhodli jsme se pro vína odrůd Solaris a Johanniter. Minulý týden zasadil stroj 2700 hlav a 300 hlav jsme dosazovali ručně. Přijel i pan farář, který vinici požehnal. Tím jsme splnili všechny podmínky podle tradice. Teď už budeme jenom tři roky čekat na úrodu," vysvětluje majitel doudlebského zámku.

Těší se na ni, zároveň však přiznává, že si na svá bedra nasadil další břemeno: "Je to práce navíc a já jsem v tomto ohledu naprostý benjamínek, a to v kraji, který není vinařský. Samozřejmě že budu potřebovat pomoc. Doufám, že s námi paní vinařka bude i nadále spolupracovat. Jsem pak připraven, že sklepy pod zámkem nebo pod bývalou hospodářskou budovou by jednou mohly sloužit jako vinárna. Kvůli tomu jsem rád, že budu mít vlastní víno, pít se tu budou jen vína zámecká a budou mít značku Bubna - Litic."

Už před třemi lety Lucie Šimonová na Rychnovsku vysadila vinohrad Rájec (místní část Borovnice), 1500 ks sazenic révy vinné, z toho 1000 ks odrůdy Solaris a 500 ks odrůdy Rinot. V roce 2018 zde bylo dosazeno 135 ks sazenic, loni 210 ks.



Pěstování vína mělo už v minulosti na Rychnovsku svou tradici. Napovídají tomu alespoň místní názvy. Ulici Na Vinici najdete například v Opočně nebo v Kostelci nad Orlicí.