„Jsme zoufalí," tvrdí lidé, kteří docházejí do stomatologické ordinace v doudlebském zdravotním středisku. Funguje tu už desítky let, nejen pro místní, ale pro obyvatele okolních obcí. Celkem jde o téměř tři tisíce lidí. A ty nepotěšila zpráva, že brzy o svého zubního lékaře přijdou. Proto Doudleby nad Orlicí a obce Borovnice, Chleny, Krchleby, Svídnice a Vrbice sepsaly petici, v níž žádají o zajištění stomatologické péče v Doudlebách.

Odchází do důchodu

„Paní doktorka nám odchází do starobního důchodu, přemlouváme ji už druhý rok, aby ještě vydržela, ale tentokrát je to vážné," vysvětluje starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

„Dnes jsme u paní doktorky naposled, protože koncem tohoto měsíce končí, stejně jako mnoho dalších lékařů v podorlickém regionu - nejenom v Doudlebách, ale i v Potštejně, ve Vamberku, během roku skončí také v Kostelci nad Orlicí. Podle ústavy má každý občan v této republice nárok na bezplatnou a dostupnou zdravotní péči - mně i manželce je hodně přes sedmdesát a oba dva budeme muset jezdit až do Hradce Králové, kde jsme si náhodou našli náhradní paní doktorku," svěřuje se jeden z pacientů z Chlen.

Náhradní zubař až ve středních Čechách

Při předešlé návštěvě se s ním prý další z pacientů podělil o svou zkušenost, byl si stěžovat na pojišťovně a ta mu náhradního lékaře sehnala - ve středočeském Nymburku!

„Síť poskytovatelů zdravotních služeb je v kompetenci zdravotních pojišťoven, nikoliv krajů. Královéhradecký kraj se snaží náborovými příspěvky motivovat absolventy zdravotnických škol a lékařských fakult k nástupu do některé z jeho nemocnic. V tuto chvíli kraj neplánuje podobné kroky v souvislosti se zubními lékaři. Je možné, že zubaře nějakou formou motivují přímo obecní samosprávy," reagoval na dotaz Dan Lechmann, mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na jehož adresu petice také směřovala.

„Pro našeho budoucího stomatologa či stomatoložku máme připravenou ordinaci se symbolickým nájemným, volný byt v centru městyse, můžeme nabídnout možnost bezúročného úvěru na pořízení nového vybavení ordinace," říká doudlebský starosta.

Potencionální zájemci však nabídce zatím odolávají. Najít nového zubaře pro Doudleby a okolí se ale zdá být téměř nemožné. Když už se nějaký objeví, pak většinou dává přednost většímu městu. To, jak kritická je situace v regionu, potvrzuje i studie zpracovaná pro Komisi pro dostupnost stomatologické péče.

„Proč se ale neřeší," ptají se autoři petice. „Vážíme si toho, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace k dotačnímu programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb, ale je zcela zřejmé, že u nás se jeho efekt doposud neprojevil," upozorňují.

Petici poslali i ministrovi

Petice odešla kromě krajského úřadu také na ministerstvo zdravotnictví, prezidentovi České stomatologické komory, na krajský úřad, zástupcům lékařské fakulty Hradci Králové, Praze, Brně, Olomouci a Plzni i na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

„Snažili jsme se oslovit co nejvíce institucí. I pana Petráka z Oblastní stomatologické komory a ten nám odpověděl, že to je v kompetenci zdravotních pojišťoven, které si sjednávají smluvní lékaře. Aby došlo k nějakému řešení, muselo by k němu dojít mezi Českou stomatologickou komorou, Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami," dodává Ivan Keprta.

S podobným problémem se potýkají i jiná města a obce na Rychnovsku. Vyřešit se ho zatím podařilo v Solnici, kde už nového zubaře pár měsíců mají - z Palestiny.