Třeba ve Francii patří nožky k nejdražším druhům masa, což u nás zatím naštěstí není. V akci je koupíte třeba i za desetikorunu. Sulc, jasně, to je evergreen, ale co nožičky připravit na grilu? Několikrát jsem takto překvapila návštěvu, která žasla, jak je podávaný pokrm výtečný. Recept je přitom jednoduchý: uvařit ve slané vodě s divokým kořením do měkka, potom mašlovačkou potřít směsí oleje a libovolného koření a ugrilovat do křupava. Čtyři lidi pohostíte za pár korun a budou na vás pět chvalozpěvy.

Hlavně očistit, nechat přejít varem ve slané vodě a potom teprve vařit!!Zdroj: Deník/Romana Netolická