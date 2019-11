Čtvrteční, třetí konferenční panel přivítal na pódiu sálu Dřevník spisovatelku Ivu Pekárkovou, boromejku a pedagožku Angeliku Pintířovou a psychoterapeutku a signatářku Charty 77 Věru Roubalovou Kostlánovou. Diskuse se točila kolem témat mezigenerační důvěry, důvěry v sebe sama a díky mnoha vstupům účastníků z řad auditoria také kolem otázek, jak překonávat nedůvěru a jak hledat cestu k porozumění mezi lidmi s rozdílnými názory.

Na život před rokem 1989 a s ním spojenou (ne)důvěru a strach zavzpomínala Věra Roubalová Kostlánová, která od mládí aktivně vystupovala proti bezpráví komunistického režimu: „Na důvěře byly založeny přátelské vztahy v disentu – toto období bylo tak zaplněné strachem, že důvěra byla to základní, díky čemu se to dalo přežít a co lidi mohlo spojovat. Důvěra je základ života, řekla bych…“

Řeholnice Angelika Pintířová, která pečovala o Václava Havla v závěru jeho života, mluvila mimo jiné o svých zkušenostech z výchovného ústavu v Křešíně na Pelhřimovsku, kde pracuje už třináct let. Právě na vzájemné důvěře je podle jejích slov postaven nejen život v řeholní komunitě. „Důvěra je poměrně křehká záležitost a ten, kdo důvěřuje, i ten, na koho je spolehnutí, jsou zranitelní. Důvěra není naivita, je potřeba najít zdravou rovnováhu, jak to říká Bible: Buďte prostí jako holubice, ale opatrní jako hadi,“ říká k tématu důvěry a porozumění.

Spisovatelka Iva Pekárková, která vydala na tři desítky knih a od roku 2005 žije v Londýně, do diskuse přispěla svými postřehy ze života překladatelky, tlumočnice a sociální pracovnice v prostředí etnických menšin: „Myslím, že pokud si chcete s někým skutečně porozumět, je dobře v něm vidět jednotlivce a ne zástupce nějaké skupiny, ke které patří. To platí mezi lidmi z různých etnických skupin i pro mezigenerační porozumění… Člověk, se kterým zrovna jednáme, by pro nás v tom okamžiku měl být tím jediným a nejdůležitějším. V lásce to tak funguje. Tak proč ne v méně intimních vztazích?“

Odpoledne konference pokračovala ještě doprovodným programem: workshopy se studenty, Komorní rozmluvou s břevnovsko-broumovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem a dlouholetým ředitelem Nadace Via Jiřím Bártou, mší svatou v klášterním kostele sv. Vojtěcha a páteční komentovanou prohlídkou vybraných kostelů tzv. Broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká