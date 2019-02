Královéhradecko, Trutnov - Dětský čin roku představil další hrdiny z řad těch nejmenších. Třináctý ročník projektu, jehož organizátorem je společnost Whirlpool, se i letos nesl ve znamení příběhů dětí, které zachraňovaly život, ale také rozdávaly radost nemocným. Ocenění získali i dva žáci Základní školy v Domcích z Trutnova.

Martin Kamitz pomáhá svému staršímu sousedovi, který na mnoho věcí po zranění nohy sám nestačí. Martin se mu snaží pomáhat, chodí s ním na procházky, cvičí spolu a jak říká držitel ceny, vždy se u toho hodně nasmějí. Martin Zilvar ze stejné školy zase přes léto pomohl spolu se svým dědečkem ochránit les před lýkožroutem.



Vítězové převzali odměny již tradičně v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze z rukou patronů. Těmi letos byli herec Jan Révai, herečka Jitka Čvančarová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka Lucie Křížková, modelka Lucie Hadašová, moderátorka Zora Jandová a herec Braňo Holiček.



Pro svou školu dostali žáci šek v hodnotě 10 tisíc korun na nákup školních pomůcek. „V každém ročníku mě nepřestává udivovat upřímnost a odvaha, s jakou děti dělají dobré skutky. Tak jako v předchozích ročnících, i letošní příběhy přihlášené do projektu jsou nesmírně motivující a vyzařuje z nich pozitivní energie,“ uvádí Alžběta Suchanová, manažerka projektu Dětský čin roku.

„Je pro mne vždy velkou ctí vyhlašovat vítěze Dětského činu roku. I přes svůj nízký věk umějí dělat velké věci a jejich skutky, odvaha a dobrá vůle jsou nepochybně inspirativní pro všechny, ať už jsou to jejich vrstevníci, nebo my dospělí,“ říká herec a hudebník Aleš Háma, čestný předseda Nadačního fondu Dětský čin roku.



Do projektu se v letošním roce přihlásilo přes 670 příběhů, které popisovaly dobrý skutek samotného autora či skutek jeho vrstevníků.