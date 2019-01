Královéhradecko, Jičín - Rekonstrukce Masarykova divadla v Jičíně si vyžádá dvě stě milionů. Oprava proběhne po etapách, její přesný termín zatím nebyl stanoven.

Jak ukázaly první podrobné prohlídky 125 let staré budovy, zásah stavebníků je nezbytný. Průzkum odhalil havarijní stav krovů nad jevištěm, které bylo nezbytné ihned opravit. Práce za 340 tisíc skončily v prosinci loňského roku.

Dalším krokem bude vyklizení půdního prostoru, kde byl uskladněn stavební materiál po rekonstrukci střechy z roku 1984. Vedení města na akci uvolnilo 400 tisíc korun. Práce začnou v únoru. „Pak se město rozhodne, co dál,“ říká k projektu starosta Jan Malý.

„Uvidíme, až se vyklidí několikatunová zátěž z půdy, jestli na nás nevykoukne nějaký kostlivec ve skříni podobně jako to bylo u krovů nad jevištěm. To by možná mohlo znamenat přehodnocení priorit ve smyslu uspíšení rekonstrukce,“ domnívá se ředitel Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička.

Podle dokončené studie by si divadlo mělo zachovat svůj současný musilovský vzhled. Ovšem v kombinaci s moderními technologiemi a daleko větším komfortem pro diváky. Adaptace počítá se zachováním všech současných funkcí - tedy pro potřeby divadelního provozu, pořádání plesů a tanečních soutěží, koncertů na stání.

Projektanti navrhli zajímavé řešení mobilní elevace hlediště, což dosud výrazně chybělo. „Novinka přinese snížení počtu sedadel, ale výrazně zvýší komfort pro návštěvníky,“ upozorňuje starosta. Vchod do divadla se vrátí do původní podoby a bude bezbariérový. Dojde také k výrazné proměně zázemí pro účinkující i pro divadelní bary. „Přibude vnitřní výtah pro vozíčkáře. Promění se interiér divadla Srdíčko i Malého sálu v prvním patře. Dojde k technologické modernizaci objektu,“ popisuje změny Nožička.

„Divadlo dostane nový náboj. Zasluhuje si to samotná budova i občané města,“ dodává starosta Malý.

Divadlo změnilo majitele

Masarykovo divadlo se sokolovnou v Jičíně vlastnila od roku 1894 místní TJ Sokol. Secesní budova na Husově třídě původně sloužila pro tělovýchovné aktivity, později jako divadlo. To získalo město do vlastnictví od TJ Sokol v roce 2016 za 18,5 milionu korun s tím, že bude investovat do oprav.