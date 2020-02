Čističku už kompletně provozuje společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem (MěVaK), která od předchozího provozovatele, společnosti Litave, převzala všechny stávající zaměstnance pod svá křídla. Kolik to stálo? Dvůr Králové zaplatil vyrovnání za čištění odpadních vod v letech 2013-2019 ve výši 37,7 milionů Kč a navýšil základní kapitál společnosti Městské vodovody a kanalizace o částku 20 milionů korun, která posloužila jako část zaplacené kupní ceny za čistírnu odpadních vod. Na zbývajících 100 milionů si vzal MěVak úvěr. Na nutnou modernizaci čistírny bude žádat město o dotace.

"Všechny povinnosti vyplývající nejen ze smlouvy, ale i ze souvisejících uzavřených dohod, byly oběma stranami splněny. Všechny soudní spory s majitelem i provozovateli čistírny odpadních by měly být k dnešnímu dni ukončené. Město i společnost Evorado Import vzaly zpět podaná dovolání proti rozhodnutí krajského soudu,“ potvrdil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Pro město tím skončila předlouhá kauza a období nejistoty. „Nejistota byla v tom, že jsme nevěděli, jakou platbu za čištění odpadních vod bude požadovat majitel čistírny, zda v budoucnu může hrozit městu obrovský doplatek za platby za čištění v předchozích letech. A také, jestli majitel z vybraných peněz z vodného a stočného investuje do obnovy a modernizace čistírny,“ upozornil starosta Dvora Králové.

„Přidali jsme se k městům, která desetiletí nemusejí takové starosti řešit a energii věnovala svému rozvoji v dalších oblastech. Na nás teď bude, abychom se snažili tento dluh co nejdříve smazat,“ řekl Jan Jarolím.

Nicméně město bude muset investovat do modernizace čistírny odpadních vod. "Intenzifikace stávající čistírny je nutná a stejně jako by tomu neutekl předchozí vlastník, neutečeme tomu ani my. Naší podstatnou výhodou může být to, že můžeme prostřednictvím MěVAK na modernizaci čistírny požádat o dotaci, na což se chystáme. Hrubý odhad takové celkové investice je mezi 30 a 55 miliony korun," upřesnil starosta.

Převzetí čističky s navýšením základního kapitálu společnosti MěVAK o 20 milionů a úhrada vyrovnání za čištění odpadních vod v letech 2013-2019 ve výši 37,7 milionů pořádně provětraly dvorskou pokladnu a znamenaly citelný zásah do připravovaného rozpočtu města.

"Museli jsme několik akcí přesunout na další roky, ale i tak si myslím, že tento rok není nijak zásadně podprůměrný, co se týká investic," vysvětlil Jan Jarolím a přiblížil letošní investiční záměry: "Ve spolupráci s krajem chystáme druhou etapu rekonstrukce ulic Krkonošská a Heydukova. U obou akcí jde z pohledu města o budování nebo rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí, veřejného osvětlení a chodníků. Dále jsme požádali o dotaci na modernizaci technologie chlazení na zimním stadionu a chystáme se letos začít rekonstrukci druhého bazénu na Tyršově koupališti."

Dvůr Králové bude také investovat do oprav a modernizací základních a mateřských škol, výstavby tolik potřebných chodníků, například v městské části Verdek, rekonstrukce veřejného osvětlení v řadě ulic či podpory činnosti dobrovolných hasičů, krizového řízení nebo zajištění dětské pohotovosti.