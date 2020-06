Zebra bezhřívá je vzácným poddruhem zebry stepní, který se v minulosti vyskytoval zejména v Súdánu a v Ugandě. Kvůli nestabilním poměrům v obou zemích ale zeber značně ubylo. Podle aktuálních odhadů jich žije přibližně 200 až 300 v ugandském národním parku Kidepo Valley a v rezervaci Pian Upe. V minulosti obývaly zebry bezhřívé kromě Súdánu i Keňu, ale ani v jedné z těchto zemí se je v posledních letech nepodařilo nalézt. Klisna narozená ve Dvoře Králové je proto podle chovatelů velkým příslibem pro budoucnost celého poddruhu.

Zebry bezhřívé dovezli do Evropy mezi lety 1969 a 1976 tehdejší ředitel dvorské zoo Josef Vágner a zoolog Luděk Dobroruka. Dvorský chov dal základ dnešnímu chovu zeber bezhřívých v zajetí. Nyní 11 zoologických zahrad chová celkem 34 zeber bezhřívých, všechny mají původ v Česku. Dvorská zoo byla loni jedinou na světě, která zebry rozmnožila.

Populace zeber bezhřívých nyní podle zoologů spíše stagnuje a hrozí její postupný úbytek. Chtěli by vytvořit stabilní populaci chovanou v zajetí. "Usilují proto o umístění většiny zeber bezhřívých žijících v lidské péči do Česka a na Slovensko. Stáda tvořená potomky zvířat ze Dvora Králové žijí rovněž v Liberci, Praze a Košicích, v nejbližší budoucnosti se zebry bezhřívé nastěhují také do Plzně," uvedla mluvčí.

ZOO Dvůr Králové společně se Zoo Liberec také usilují o vznik projektu na záchranu zeber bezhřívých přímo v Ugandě, která dnes patří k nejbezpečnějším zemím v Africe. "V plánu je příprava vzdělávacích materiálů a případná pomoc s ochranou, monitoringem a genetickou analýzou populací v rezervacích Kidepo Valley a Pian Upe," uvedla mluvčí.

Zebra bezhřívá dostala své jméno proto, že kolem druhého až třetího roku života vypadává zebrám srst z hřívy. Samci mohou o hřívu přijít zcela, samicím přinejmenším výrazně prořídne.