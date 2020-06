Hru připravilo město Dvůr Králové nad Labem s cílem propagovat památky a atraktivní turistické lokality. Návštěvníci získávají na vybraných místech známky, které nalepí do herního plánu, nebo do něj při návštěvě takzvaného bezobslužného místa obkreslí piktogramy. Díky tomu poznají turisticky nejzajímavější lokality a podívají se například na přehradu Les Království, na Čertovy hrady nebo k Masarykově studánce.

Základem hry je brožura s pravidly, herním plánem, seznamem známkových a bezobslužných míst a podmínkami pro získání nálepek. Brožura je k dostání na všech známkových místech zdarma. Kromě Dvora Králové nad Labem zavede hra turisty i do Hořic, Miletína, Lázní Bělohradu nebo na hrad Pecku. Podle množství nasbíraných známek a obkreslených piktogramů se hráči mohou těšit na ceny, jež si vyzvednou v královédvorském městském informačním centru (od července nově ve Švehlově ulici čp. 400), nebo se dostanou do slosování a vyhrát mohou víkendový pobyt v Tree of Life v Lázních Bělohradu v hodnotě deset tisíc korun, pobyt na Kuksu, v Hotelu pod Zvičinou nebo v Safari Parku, dále dárkové poukazy do restaurací a kaváren či únikovou hru v Kuksu atd. Výherci budou vylosováni v září při městských slavnostech ve Dvoře Králové nad Labem.