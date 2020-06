Nové prostory budou bezbariérové, a budou tak navazovat na celý bezbariérový areál vnitřních prostor školy. Stavbaři musí do zahájení nového školního roku stihnout bourací práce i výstavbu stropní konstrukce mezi 2. nadzemním podlažím a podkrovím.

Do konce září by měly být stavební úpravy hotové. Do poloviny listopadu by pak měly být nové prostory kompletně vybaveny.

Stavba a vybavení učeben budou stát více než šest milionů korun.