Méně optimistický je pohled na vývoj obětí koronaviru. Jen za poslední dva dny zemřelo v kraji 22 lidí s nemocí covid-19. Za posledních sedm dní pak vzrostl počet obětí ze 105 na současných 162. Nejvíce lidských životů si nemoc vyžádala na Náchodsku, které hlásí už na šest desítek obětí a na Hradecku, kde zemřelo zhruba 50 nakažených. V dalších třech okresech regionu hlásí v souvislosti s onemocněním covid-19 v průměru asi 20 zemřelých.

Ještě na začátku října bylo v Královéhradeckém kraji pouze 15 obětí onemocnění covid-19. Teď už je to bohužel více než desetinásobek. Epidemiologové upozorňují, na fakt, že nárůst obětí začne zpomalovat až několik týdnů po kulminaci počtu nově nakažených. Ačkoliv tak snad mají Česko i hradecký kraj rekordní přírůstky nemocných už za sebou, ty nejvyšší přírůstky obětí nás bohužel zřejmě teprve čekají. Mohou za to zejména rekordní přírůstky nakažených koncem října. Ale také věkové složení nemocných. Vir se totiž během října výrazně rozšířil mezi seniory.

Dvěma třetinám obětí bylo nad 80 let

Věkové rozložení zemřelých ukazují data ministerstva zdravotnictví z konce října. V té době evidovalo ministerstvo v Královéhradeckém kraji 96 obětí. Necelé dvě třetiny z nich patřily do věkové kategorie nad 80 let. Dalších 34 zemřelých bylo podle dat ve věku od 60 do 79 let.

Aktuální čísla v kraji:



Podle nejnovějších dat hygieniků je v kraji aktuálně 7505 nemocných. Z celkových téměř devatenácti a půl tisíc nakažených se už skoro 12 tisíc lidí vyléčilo. 162 nemocných zemřelo.

Ve věkové kategorii od 40 do 59 let evidovali koncem října statistici na Královéhradecku jedinou oběť. Nikdo mladší 40 let na covid-19 podle těchto dat nezemřel. Celostátním číslům víceméně odpovídá i poměr mezi zemřelými ženami a muži. Zhruba 55 procent obětí koronaviru jsou podle těchto údajů muži. Pravdou je, že ačkoliv na covid-19 umírají zejména starší a nemocní lidé, i oni tu bez nákazy koronavirem ještě mohli být. Někdo možná relativně krátce, jiní naopak déle.

Zhodnotit komplexně vliv epidemie na úmrtnost lidí bude zřejmě možné až s odstupem. Proti bagatelizování situace ale už nyní mluví nejnovější čísla českého statistického úřadu. Ty jasně ukazují, že během podzimní druhé vlny počty zemřelých začínají výrazně převyšovat dlouhodobý průměr.