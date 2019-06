Elišce byla nedávno diagnostikovaná aplastická anémie, těžký útlum kostní dřeně. Její jedinou šancí na život je najít vhodného dárce kostní dřeně. To samé platí o Matějovi, jenž onemocněl leukémií, rakovinou krve. Šance zařadit se do registru dárců kostní dřeně bude v Libotově, kam v sobotu dorazí experti z pražského IKEMu.

Nábor nových dárců od odborníků z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) bude jednodušší v tom, že vzorky nebudou odebírat z krve, ale ze slin. Na základě vzorků slin hledají potenciální nové dárce kostní dřeně. Tato metoda je ale mnohem dražší než testování krve. Jeden odběr a jeho testování vyjde zhruba na 1500 Kč. Proto je podmínkou IKEMu k tomu, aby mohl do Libotova vyslat svůj tým, že na akci musí být předem přihlášeno alespoň 50 zájemců o vstup do registru.

Podmínkou pro vstup do registru je věk od 18 do 40 let a dobrý zdravotní stav. Na seznam dobrovolníků se můžou přihlásit zájemci přes facebookovou stránku Matějova šance na život.

NEJVĚTŠÍ NÁBOR DÁRCŮ V HISTORII



Nábor dárců bude probíhat v Libotově při jednom z největších dětských dnů v regionu. Naváže na loňskou akci v Miletíně, kterou podpořilo i několik obcí z našeho regionu. Do registru tehdy vstoupilo 742 nových dárců, zhruba 300 uchazečů muselo být odmítnuto ze zdravotních důvodů. Akce byla zařazena do české knihy rekordů a kuriozit, protože do té doby vstoupily do registru jednorázově necelé tři stovky lidí.

Ten pravý výsledek ale spočívá v nalezení deseti nových dárců, jejichž krvetvorné buňky se shodují s některým z nemocných a existuje tak velmi reálná šance, že se díky tomu podaří zachránit deset lidských životů. Vstup do registru i darování kostní dřeně jsou naprosto bezbolestné a dobrovolné. Každý dárce si může rozhodnout, zda chce dřeň darovat nebo ne.

"Libotovský dětský den už několik let podporuje děti z dětských domovů, což samozřemě trvá i nadále. Nyní však máme všichni společně šanci zachraňovat lidské životy, a to nejen ten Matějův a Elišky. Věříme, že si do Libotova najde cestu hodně lidí a v rámci mezinárodního dětského dne dáme zoufalým rodičům šanci na záchranu jejich dítěte," vyzval veřejnost k účasti starosta Libotova Filip Kraus.