Východní Čechy - "Vždy, když Pardubice ovládly extraligu, získali Češi světový titul," říká hokejová fanynka.

Ještě před týdnem mnozí východočeští fanoušci nad nemastnými výsledky naší hokejové reprezentace zklamaně mudrovali, jestli na mistrovství světa vůbec postoupí do čtvrtfinále.

A opakuje se už několikrát potvrzená historie po zázračně vyhraném čtvrtfinále, kterému málokdo věřil. Fanoušci se zase vezou na vlně euforie, silnice brázdí auta vyzdobená českými vlaječkami a v hospodách s velkoplošnými projekcemi je na zápasy tak narváno, že si není kam sednout.

„Dnes nad Slováky vyhrajeme a v neděli porazíme Rusko. Přeci, když vyhrály Pardubice ligu, vyhrajou i mistrovství světa. To je nepsané pravidlo," tvrdí neoblomně Květa Pospíšilová z Chlumce nad Cidlinou, hokejová fanynka.

Ostatně, obnovenou víru v české hokejisty potvrzují i sázkové kanceláře.

Za 30 korun sázkař vyhrál 24 tisíc

„Kurs na titul Česka začínal na 6,5, po zápase s Rusy a Švédy stoupl na 10, po čtvrtfinále je ale na 3,0," řekl v pátek Petr Šrain, mluvčí sázkové kanceláře Fortuna.

U Sazky je na vítězství Česka na šampionátu 40 % sázek. Naopak nejméně se věří Slovensku, největšímu čtvrtfinálovému překvapení turnaje. U jiných sázkových kanceláří, například u Tipsportu, je však nadále největším medailovým favoritem Rusko.

„V dnešním semifinálovém rozstřelu mezi Českem a Slovenskem však fanoušci i bookmakeři víc věří českému týmu, a to s kursem 1,8 na jeho vítězství," dodal mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Dlužno podotknout, že před čtvrtfinálovými zápasy bookmakeři nevěřili ani jednomu z bývalých federálních týmů, že se podívají do semifinále. Jenže papíroví favoriti Kanada a domácí Švédsko nakonec selhali.

„Čtvrtfinálové duely přinesly většině sázkařů zklamání. V zápase českého týmu 70% tipérů věřilo Švédsku, na Kanadu proti Slovensku mířilo dokonce 90 procent sázek," podotkl Šrain z Fortuny.

Přesto se našli tací, kteří na překvapivých výsledcích dokázali vydělat. Na 23 tiketech Fortuny se objevily správně tipované výsledky všech čtyř semifinále a při celkovém kursu 70,49:1 a vsazené tisícovce si jeden sázkař připsal výhru přes 70 tisíc korun.

„Jiný sázkař zase dokázal uhodnout přesné výsledky ve čtvrtfinálovém zápase české i slovenské reprezentace. Vsadil pouhých 30 korun, ale kurs 800:1 mu přihrál výhru 24 tisíc," dodal Šrain.

V rádiu jsou góly dřív než v TV

Za nervydrásajícího stavu 3:3 na konci třetí třetiny ve čtvrtfinále se Švédy by bylo před promítacím plátnem v Zámecké restauraci v Cholticích na Pardubicku slyšet spadnout špendlík. A když Češi vzápětí vstřelili rozhodující gól, kamenné zdi se naopak otřásaly v základech.

Velké plátno sem přitáhlo desítky fanoušků. „Každý den, kdy Češi hrají hokej, máme rezervované skoro všechny stoly a výtoč piva je teď skoro o 50 procent vyšší," pochvaluje si provozovatel Josef Raba. Hokejovým fanouškům patří nyní hospody s velkoplošnými projekcemi v celém regionu.

„Mám hokej aspoň puštěný v rádiu, když už ho nemůžu sledovat s hosty. Ale vím aspoň vše o pět vteřin dřív. Televizní přenos má takové zpoždění, že na každý gól stíhám odskočit si z kuchyně podívat se ještě v přímém přenosu," směje se kuchař Karel H. z jedné restaurace v Pardubicích.

Žijeme tady už léta, takže fandíme Česku, říkají Slováci

Žijí ve východních Čechách už několik desítek let, přijali je za svůj nový domov, a tak nemají pochyb, komu v sobotním semifinále se Slovenskem fandit.

Někteří Slováci žijící v našem regionu ale jedním dechem přiznávají, že to nebyla až tak jasná volba. A že v případě výhry našich východních sousedů budou ve finále fandit pochopitelně jim. Stejně jako řada rodilých Čechů.

„Už dvacet let žiji v Česku, takže i v sobotním utkání budu fandit Čechům," řekl jednoznačně starosta Zaječic na Chrudimsku Robert Pavlačič.

Do Česka se přistěhoval ze západního Slovenska, podobně jako Júlie Špalková, která už více než tři desítky let žije v Hradci Králové.

„Když vyhrají Češi, budu ve finále fandit jim, když Slováci, tak Slovákům. Dnes to beru jako přátelský zápas. Přiznám se ale, že ve skrytu duše asi výhru přeji Slovákům. Potřebují zdvihnout sebevědomí," říká Špalková.

Jednoznačně Čechům bude naopak fandit Viera Pavlasová, jež bydlí v Moravské Třebové. „Žiji tu 35 let a z toho Česku fandím 20 let. Vlastně od té doby, co jsem hokej začala sledovat," říká Pavlasová.

Ani rodilí čeští fandové ovšem sobotní zápas nijak jednoznačně nevidí. „Se Slovenskem nás čeká těžký zápas, tým vede český trenér, tak to bude náročný soupeř. Šance máme tak půl na půl," míní Bohumil Šmika z novopackého hokejového klubu.

Czendlik: Finále bude československé!!!

Pro někoho to v sobotu bude výjimečné hokejové derby, pro jiného krásný přátelský zápas. A také možná zklamání z toho, že šanci postoupit do finále bude mít jen jeden z členů bývalé společné federace.

„Finále bude každopádně československé. Dnes vyhrají buď Češi, nebo Slováci, jestli ti či oni, to ví jen Pánbůh, ale finále prostě bude naše," směje se lanškrounský farář Zbygniew Czendlik. Uznal ale stoupající formu českého týmu na probíhajícím šampionátu.

A ve finále, tam by naší „československé" reprezentaci přál nastoupit raději proti Finům, než proti favorizovaným Rusům. „Proti Rusku bychom sice měli motivaci navíc, ale jejich tým je tak silný, že by na ně ani to nemuselo stačit. Zato u Finů se o výsledek tolik nebojím. Troufám si říct, že pokud Rusové v semifinále s Finy prohrají, budeme mistry," dodal farář.

Sám chce sobotní federální duel sledovat raději sám doma u televize, aby fanděním nikoho nevyrušoval. „Pustím si televizi nahlas, co to půjde, a budu se s ní přeřvávat," směje se. „Navíc, kdybych v hospodě upadl při sledování utkání do nějakého alkoholového opojení, ještě bych se stal terčem pomluv," dodává Zbygniew Czendlik.