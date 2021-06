/FOTOGALERIE/ Hustý černý kouř začal v úterý krátce po 19. hodině stoupat nad areálem textilky Veba v Broumově-Olivětíně. Deset hasičských jednotek naštěstí zabránilo tomu, aby se oheň rozšířil z kotelny do výrobních hal, a zamezili tak větším škodám. Ty i tak dosáhly 15 milionů korun, příčina požáru je zatím neznámá.

Požár v textilce Veba | Video: Deník/Jiří Špreňar

"Byl tam kotel a tomu údajně křápnul jistič a začalo to bouchat. No a je tu i sklad chemikálií a olejů, tak to blaflo," komentoval svědek dým, který s černé barvy přecházel v šedivou a nažloutlou.