„Během soutěžní lhůty se počet návrhů v poslední hodině závěrečného soutěžního dne zastavil na čísle 1111, což zcela předčilo naše očekávání. Je vidět, že projekt obyvatele města zajímá a chtějí se i touto cestou podílet na jeho přípravě,“ zhodnotila soutěž projektová manažerka Naďa Medunová z developerské skupiny Redstone, která projekt připravuje. Porota vybrala tři nejlepší návrhy a vítězným podle ní byl Galerie Pernerka. Na druhém místem skončil název Artery Adama Chlumeckého a na třetím pak Galerie Pardubice od Marka Vinaře.

Vše o osudech pardubického lihovaru v posledních deseti letech najdete zde

„Jsem rodilá Pardubačka, takže jsem hrdá, že se tímto způsobem můžu podílet na historii našeho města,“ řekla autorka vítězného názvu Veronika Chlumská, která navíc podala úplně první návrh v anketě. Autoři také měli možnost svůj návrh stručně zdůvodnit. „Vymýšlela jsem název podle nějaké významné osobnosti. Vzhledem k tomu, že se centrum bude nacházet naproti nádraží, kde je socha Jana Pernera, tak Galerie Pernerka byla jasná volba,“ popsala autorka.

Galerie Pernerka, která by měla být dostavěna na podzim roku 2023, bude multifunkčním centrem. V něm se bude kromě hromady obchodů ukrývat také hotel, kulturní sál, restaurace, kavárny, jump aréna, zábavní dětská zóna, saunový svět a další služby. Mnohé z přibližně 200 jednotek už si našly své nájemce. Investor také počítá s velkokapacitním parkovištěm pro 1200 aut. „Na střeše centra bude několik míst rezervovaných pro hotel a pro administrativní centrum, vše ostatní bude veřejné zpoplatněné parkování,“ upřesnila Medunová.

Vizualizace nového obchodního centra, které vyroste na Palackého třídě.Zdroj: Redstone Real EstateInvestor počítá také s revitalizací okolí a veřejných prostor. „Například místo stávající benzinové pumpy, která již není v provozu, vznikne náměstí,“ dodala Medunová.

Obchodní centrum však bude generovat automobilovou dopravu. Při rekonstrukci Palackého třídy se i z těchto důvodů počítá s přidáním jednoho pruhu. Při výjezdu z Galerie Pernerka na Palackého třídu navíc nebude možné odbočit směrem do centra, aby návštěvníci nekřižovali frekventovanou silnici. Budou tak muset pokračovat k nádraží. Další vjezd a výjezd bude do ulice Kpt. Bartoše a třetí pak ze současného autobusového nádraží. Bezpečnost chodců zajistí lávka přes frekventovanou ulici.

Na ploše, kde nyní zastavují linkové a dálkové autobusy, chce investor v druhé etapě postavit byty a administrativní centrum. To se sice začne stavět až za několik let, avšak plochu bude investor potřebovat už pro zřízení staveniště ke stavbě obchodního centra. Autobusové nádraží tak bude fungovat už jen do konce roku. „V tuto chvíli jsme deklarovali provoz autobusového nádraží do konce roku. Možná by tam byla možnost území modifikovat, vše je na domluvě,“ řekla Medunová.

Náhradou za nádraží má být terminál B vedle hlavního nádraží, který se ale nezačal ještě ani stavět. „S Pardubickým krajem, který je garantem regionální dopravy, je město domluveno, že pokud by stávající autobusové nádraží muselo ukončit provoz dříve, než bude postaven terminál B, bude nápomocno při hledání přechodného řešení,“ avizovala mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní. Některé linkové autobusy by podle ní mohly provizorně parkovat na ulici Kpt. Bartoše, pro další by byla vyhrazena stání v jiných částech města. Stavba terminálu B má začít v příštím roce a trvat zhruba osm měsíců.