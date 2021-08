FOTO: Dole točí filmaři, nad nimi dělníci opravují nemocniční nadjezd Kyjevská

Markéta Plachá





/REPORTÁŽ/ Brutální vedro. Tak zní název celovečerního filmu, který se točí v Pardubicích. Začátkem týdne využil štáb podchodu u nemocnice a zapojil i dělníky opravující nadjezd. Bylo se na co dívat a my jsme to reportážně zachytili. Podívejte se. Klapka, jedeeeeem!

Brutální vedro. Tak zní název celovečerního filmu, který se točí v Pardubicích. Začátkem týdne využil štáb podchodu u nemocnice a zapojil i dělníky opravující nadjezd. | Foto: Markéta Plachá

„Video jede, můžeme se připravit? Aaa, akce!“ zní od podchodu k Pardubické nemocnici. Kamery značí, že se do Pardubic opět vrátili filmaři a podobná slova budou moci kolemjdoucí slyšet nejen ve Štrossově ulici, ale také v Bulharské, Polské nebo U Kostelíčka. Už od soboty štáb v krajském městě natáčí scény pro film Brutální vedro, jehož hlavní hrdina se v Pardubicích zdrží při cestě za kamarády na chatu. Jedna ze scén se natáčí poblíž Pardubické nemocnice. Centrem natáčeného obrazu je podchod, nad kterým reálně probíhají opravné práce na nadjezdu Kyjevská. O natáčení jsme psali již zde: Filmaři obsadí Pardubice. Režiséra inspiroval zážitek z místního autobusáku Přečíst článek › „Scéna, která zabere téměř celý podchod, má místo zhruba v polovině filmu. Objevuje se na ní hlavní hrdina Vincent, který je celý zbitý. Ráno se probouzí a vrací se zpátky na autobusové nádraží, aby konečně mohl pokračovat dál na své cestě,“ prozrazuje průběh natáčení a s ním i děj producent filmu Ondřej Lukeš. Vše o opravě nadjezdu v Kyjevské najdete zde Zatímco na ulici pobíhá štáb s kamerami, ve výšce pracují na nedostavěném pilíři dva dělníci, kteří brousí polystyren. Malé bílé kousky odpadávají dolů. „Když Vincent vidí, jak obroušený polystyren pomalu padá na zem, připomene mu to padající sníh. V ten moment se hlavní hrdina zastaví, nechává na sebe padat rádoby sníh a z takové té lehkosti a zároveň lehké komičnosti situace pro sebe načerpá energii na další putování, kterou ztratil po tom, co ho zbili,“ říká producent Brutálního vedra. Před 50 lety se v Pardubicích točila bájná Saxána: ARCHIVNÍ FOTO Z NATÁČENÍ: Saxana přiletěla do Pardubic přesně před 50 lety Přečíst článek › Scény se několikrát opakují. „Jedeme znovu,“ ozývá se od štábu. Účinkující procházejí temným podchodem sem a tam, dokud obraz není bezchybný. „Komparzisté se ještě jednou vrátí a projdou se zpátky. Jdete okolo kamery a děláte, jako kdyby tam nebyla,“ ujasňuje jeden z vedoucích natáčení. V podchodu se objevuje také hlavní postava. Mezi kolemjdoucími Vincent se svým zmláceným a nateklým obličejem vyniká. Se vzhledem okolního prostředí neměli tvůrci snímku žádnou práci. Využili autentičnosti místa, které je rozestavěné a rušné. Podobně tomu bude i při dalších scénách, které budou filmaři točit taktéž v Pardubicích. Celá akce ve městě vyvrcholí 10. srpna, kdy filmový štáb natočí poslední plánované záběry z Pardubic.

