Aktuálně prý ministerstvu kultury chybí v rozpočtu více než miliarda korun.

"Těžko nyní můžeme uvažovat o koupi zámku za 300 milionů korun, když nám aktuálně v rozpočtu ministerstva chybí 500 milionů korun pro další chod příspěvkových organizací, dalších 500 milionů korun na filmové pobídky a 100 milionů korun na podporu kin a vydávání knih. Toto všechno jsou naše skutečné priority, nikoliv 300 milionů korun na nákup zámku," uvedla mluvčí úřadu Michaela Lagronová.

Do podoby areálu novoměstského zámku, a to i jeho interiérů, významně promluvil architekt Dušan Jurkovič, kterého sem pozvali majitelé - průmyslníci Josef a Cyril Bartoňové z Dobenína. Rod Bartoňů přitom do rytířského stavu povýšil císař František Josef teprve v roce 1912.

Roku 1948 byl zámek zkonfiskován. Roku 1992 se v restituci vrátil mladšímu synovi Václava Bartoně - Josefovi a Josef jej spolu s dalším rodinným majetkem předal svému synovi Josephu Michaelu Bartonovi Dobeninovi. Ten se k prodeji a k postoji ministerstva kultury k případné koupi odmítl vyjádřit.

František Kinský: "Jejich rozhodnutí chápu"

Co obnáší vlastnictví zámků a starost o ně, dobře vědí i potomci jiných šlechtických rodů na východě Čech, kteří je v 90. letech převzali v některých případech ve velmi zuboženém stavu. Jako Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, který se stal za minulého režimu na několik let dokonce sídlem Výzkumného ústavu pro chov prasat.

Rekonstrukce zámku do současné podoby trvala dvanáct let.

"S ohledem na tradici, rodinu a především z úcty k mému otci, který opravu našeho rodového sídla v Kostelci nad Orlicí zahájil, mě nikdy ani nenapadlo, že bych rodinný dům mohl prodat, nebo jej nechat zastavit bankou. Ale chápu situaci rodinu Bartoňů. Jejich zámek je ohromný, navíc je národní kulturní památkou. Udržovat jej v dokonalé kondici musí být nesmírně finančně náročné. S ohledem na současnou ekonomickou krizi jejich rozhodnutí chápu," uvedl majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí František Kinský.

Peníze chybí i kvůli kůrovci

"Dřív tady byla elektrárna, mlýn, přádelna, pila, bylo tady daleko více lesů, víc polí, mlékárna, … Všechno to nějakým způsobem živilo zámek a je to pryč. V současné době je v lese kůrovec, je sucho, cena dřeva šla dolů zásluhou státu, který se nehospodárně staral o tu druhou polovinu dřeva. My z pozice vlastníků a ochránců lesa třeme bídu s nouzí, protože těžba je daleko nákladnější než zisk.

Je to velký problém. Jenom rozpočet na opravu střechy zámku je bez komínů 40 milionů korun, jinak 60 milionů. A my nejsme ani v jedné čtvrtině," líčí těžkosti spojené s financováním údržby a záchrany dalšího zámku na Rychnovsku, tentokrát v Doudlebách nad Orlicí, Petr Dujka.

Připomíná prý bezednou studnu

"Ale nechtělo by se mi zámek prodat, mám ho jako rodinné poslání. Dobře se to prodává těm, kteří zámek třeba koupí nebo nevzešli z rodu, který v něm po dlouhé generace žil. Můj jedenáctkrát pradědeček nechal doudlebský zámek postavit. Proto bych to poslání chtěl dodržet a zachovat pro další generace, ačkoliv nám stát s tím moc nepomáhá," tvrdí Petr Dujka.

Novoměstský zámek přitom nemusí být jediný na prodej. "Myslím si, že další generace budou prodávat zámky po chvíli. Stát se chová doslova macešsky, když péči o ně nechává jen na bedrech potomků, kteří mají k zámkům vztah. Ale až přijdou další generace, vztah k nim mít už nebudou. A jak to dopadne? Nabídnou je státu a když je nekoupí stát, prodají je komukoli jinému," dodává Petr Dujka.