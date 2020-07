Strašidla království Českého se usadila v části opočenského zámku. Jak prozradil jeho kastelán Tomáš Kořínek, přestěhovala se sem z Nového Města nad Metují. Vytvořil je Aleš Drašnar, který našel inspiraci ve středověkých bestiářích. Návštěvníci tu najdou plivníka, permoníky, draka, hejkala, vodníka, ale třeba i vlkodlaka či obřího čerta.

Drak na střeše. Foto: Deník/Jana Kotalová | Foto: Deník / Jana Kotalová

„Úplně na začátku byla snaha zjistit, proč se ve starých cestopisech i na seriózních mapách od nepaměti objevovaly obludy. Proč se příšerami a strašidly zabývali racionální spisovatelé a učenci po celý středověk. Dnes víme, že nic takového neexistuje. A tak úplně klidně chodíme v noci po lese, když tam není nic, co by nám mohlo uškodit, že? I přitom asi stojí za to seznámit současnou generaci s tímto fenoménem, který našim předkům připadal reálný a jaksi přirozený,“ uvádí Aleš Drašnar, který má svůj ateliér ve Slavoňově.