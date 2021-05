„Po zestátnění hrad v druhé polovině 20. století jen chátral a stopa Dušana Jurkoviče se téměř setřela. My jsme se rozhodli, že Jurkoviče Kunětické hoře navrátíme, což se podařilo v plné míře,“ okomentovala to ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Z historie hradu – stopa architekta Jurkoviče



Nejvyšší slávy dosáhla Kunětická hora v državě pánů z Pernštejna, avšak od té doby jen chátrala. A to až do začátku 20. století, kdy se jí ujal Muzejní spolek Pardubice, který se pustil do významné obnovy. Na pomoc si k tomu přizval už tehdy známého architekta slovenského původu Dušana Jurkoviče, který se stejně jako Pernštejnové významně podepsal na podobě Kunětické hory. Oprava pod rukama Jurkoviče začala západní častí hradu. A přestože architekt navrhoval opravu celého hradu, nakonec ji nedokončil, jelikož se s muzejním spolkem se ve 30. letech rozešel ve zlém kvůli penězům.



„Ve 30. letech muzejní spolek pokračoval bez architekta Jurkoviče a v roce 1935 byla navýšena věž. Jednalo se o nejrazantnější změnu, která je považována za neodborný zásah, ale už to tak je,“ popsal průvodce David Polách.



Další neodborné zásahy přišly v druhé polovině 20. století po zestátnění hradu. V této době navíc hrad chátral až do roku 1993, kdy zahájil obnovu kastelán Miloš Jiroušek.

Projekt s názvem Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva obnovil zejména západní část hradu, tedy Jurkovičův palác, a také šestou bránu. Vedle ní byla obnovena také prvorepubliková dřevěná veranda. Zatímco v šesté bráně budou moci návštěvníci vidět dva salónky s původním dřevěným obložením stěn, stropy a schodištěm, v Jurkovičově paláci na ně čeká něco naprosto nového.

„Palác bude budit nejvíce úžasu v očích návštěvníků, protože jsme si v něm dovolili přidat i soudodou vrstvu. Moderní vrstva je dobře zvládnutá, souzní s historickým zdivem a z památkového hlediska nijak neohrožuje hodnoty, které na hradě jsou,“ upozornila Goryczková.

V původních hradebních zdech se tak ukrývá supermoderní ocelovoskleněná konstrukce, ve které jsou připraveny dvě výstavy. Jedna je zaměřená na osobnost slavného architekta a jeho další díla ve východních Čechách. Druhá mapuje stavební vývoj hradu. Mimo to se návštěvníci rekonstruovanou částí dostanou také na novou vyhlídku, z níž se jim naskytne výhled do širokého okolí.

Tato část hradu se veřejnosti otevře znovu po 41 letech. V 80. roce byla uzavřena kvůli špatnému technickému stavu památky. Následně hrad chátral dál až do 90. let, než se ho ujal současný kastelán Miloš Jiroušek, který ho začal postupně dávat do kupy. „Postupně se nám dařilo navracet Kunětickou horu zpátky do života, ale rekonstrukci západní části jsme dlouho kvůli finanční náročnosti odsouvali. Nyní se nám podařilo ten obrovský rozdíl dohnat, vnímám to jako splacení dluhu pardubické veřejnosti, jejíž starší generace si pamatují Jurkovičovy interiéry a vyhlášenou hospodu, které byly téměř 50 let uzavřeny a čekaly na svou rekonstrukci,“ přiblížil kastelán.

Kunětická hora odtajní veřejnosti prostory, které byly téměř 50 let zavřené. Po třech letech skončila rekonstrukce, která Kuňce vrátila podobu z 20. let. Foto: Michal KrálZdroj: Deník/Lada SoučkováRekonstrukci ale doprovázely finanční problémy, jelikož cena stavby výrazně narostla. „Když jsme projekt připravovali, rozpočet před pěti lety vypadal jinak. Během realizace práce významně stouply a nám chyběly finanční prostředky. Zachránilo nás Ministerstvo kultury, které přispělo na dofinancování projektu téměř 16 milionů korun,“ dodala Goryczková. Celkem projekt vyšel na 88 milionů korun, z čehož se 61 milionů zaplatilo z evropských fondů a 11 milionů uhradil památkový ústav.

Nádvoří hradu se veřejnosti otevře začátkem června. Jak to ale bude s prohlídkami Jurkovičova paláce, zatím není vzhledem k epidemické situaci jasné. „Situace vypadá příznivě. S paní hlavní hygieničkou jsme se ve středu dohodli, že se pokusíme na vládu dostat, aby od 31. května bylo možné pořádat skupinové prohlídky na hradech a zámcích,“ informoval při dokončení rekonstrukce ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Hradní palác ale zůstane veřejnosti po celou sezónu uzavřen, nyní totiž čeká rekonstrukce tuto část hradu. Projekt Divadlo na hradě a v podhradí je zaměřen na obnovu hradního paláce a obnovu amfiteátru včetně infrastruktury. Poté na hradě budou moci daleko snadněji probíhat kulturní akce. Projekt má být hotov na konci roku 2022.