Stačilo by video zveřejnit a jistě by se našli svědkové, kteří by zloděje poznali. Má udržovaný účes z tmavých vlasů s vyholením nad ušima, vousy střižené jako z barber salonu. Ani oblečení nenaznačuje, že by šlo o sociálně slabou osobu.

Jarmila Černá, majitelka zahrádky plné bonsají a jiných nádherných květin pěstovala ukradený fíkus dlouhých pětadvacet let. "Pokud se bonsaji nedostane takové péče, jakou potřebuje, zahyne," říká. Možná mladík ani netuší, co si ze zahrádky odnesl, bonsaj už možná někomu daroval. Každopádně by měl zvážit, zda by nebylo lepší květinu vrátit, než být na základě kamerového záznamu usvědčen policií a potrestán.

Avšak obecné nařízení o ochraně osobních údajů paradoxně upřednostňuje soukromí zloděje před ochranou majetku. Jinými slovy řečeno: pachatele krádeže natočit nebo vyfotografovat při činu můžete, avšak nesmíte záznam sami zveřejnit. Pokud to okradená osoba učiní, riskuje to, že na ni zloděj podá trestní oznámení. Záznam z kamerového systému by měl být totiž předán pouze orgánům činným v trestním řízení.

Redakce Deníku požádala o vyjádření Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten zveřejňování fotografie či videozáznamu jakékoli druhé osoby bez jejího vědomí a souhlasu určitě nedoporučuje s tím, že by měly sloužit především pro účely Policie ČR, která má skutečného pachatele vypátrat.



"Pokud jde o nesystematické, tedy jen jednorázové pořízení a zveřejnění fotografie, nejednalo by se o prohřešek proti obecnému nařízení, ale spíše proti paragrafům související s ochranou osobnosti, tedy občanský zákoník. V takovém případě by podnět ani nenáležel našemu úřadu. Důležité je si uvědomit, že pokud se dotyčná osoba zobrazená na fotografii či videozáznamu bude cítit poškozena, může se obrátit na soud a řešit celou věc v rámci občanskoprávního řízení," uvedl vedoucí tiskového oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták.

Majitelka ukradené bonsaje Jarmila Černá, která má právnický titul, pokládá tento fakt za vysoce neetický: "Není přece možné, aby zloděj byl upřednostňován před okradeným! Kam se poděla morálka?" S jejím tvrzením souhlasí i její soused Tomáš Kubelka. "Toho mladíka poznají lidé hned, na záznamu je vidět ostře a zřetelně. Také nechápu takzvanou ochranu soukromí, kdy je majitel ukradené věci umlčen soukromím zloděje," diví se Kubelka. Takto vypadá ukradená bonsaj. Pozná ji někdo?Zdroj: Jarmila Černá

Ochranu osobních údajů, tedy GDPR, musí ctít i policisté a jen s velikou opatrností zveřejňovat videa z krádeží nebo vandalských činů. Mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská k tomu uvádí:

„Ač lidsky chápu důvody, proč lidí tato videa zveřejňují, musím upozornit, že ani policie si nemůže dovolit zveřejnit jakékoliv video bez právního důvodu a bez toho, abychom si udělali tzv. test proporcionality a důkladně zvážili míru zásahu do osobnostních práv byť zloděje. Musíme řešit právní kolizi takovým způsobem, aby bylo hodnotnější právo chráněno.“

Na prvním místě tak stále stojí soukromí pachatele a presumpce jeho neviny. Nicméně Jarmila Černá ještě počká, zda se v mladém muži nehne svědomí, potom je i přes hrozbu pokuty od Úřadu o ochraně osobních údajů odhodlána video z krádeže zveřejnit na webu Deníku či na facebooku.

"Lepší bude, když bonsaj vrátíte," vzkazuje zatím neznámému mladíkovi.

Pokud mu chybí odvaha vrátit se na místo činu, dobrému konci může napomoci redakce Deníku. Domluvíme se na telefonním čísle 724 789 688, bonsaj diskrétně a bez otázek převezmeme a vrátíme majitelce.