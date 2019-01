Královéhradecko - Krkonošský národní park slaví padesátiny. Správa KRNAP spolu se svým partnerem, Zoo Dvůr Králové nad Labem, při této příležitosti vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž Léto v Krkonoších a Zoo Dvůr Králové.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Soutěž je vypsána ve dvou tematických kategoriích: Příroda Krkonošského národního parku a Africká příroda v pohybu ve střední Evropě. Zároveň budou snímky hodnocené ve třech kategoriích věkových – zvlášť od tvůrců do 14 let, od 15 do 18 let a od 18 let výš. Ve všech kategoriích by měly být uděleny tři ceny (pokud porota nerozhodne jinak) – tedy dohromady 18 ocenění.

Přihlásit do soutěže je možné snímky, vzniklé mezi 17. květnem (narozeniny KRNAP) a 31. srpnem (konec prázdnin) 2013, které dosud nebyly publikovány v médiích. Své snímky mohou autoři posílat elektronicky ve formátu *.jpg (minimální rozlišení 2500 pixelů delší strana snímku) do 15. září 2013 na e-mailovou adresu: jkaspar@krnap.cz.

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v Zoo Dvůr Králové nad Labem během října. Každý soutěžící může přihlásit maximálně 4 snímky v každé tematické kategorii (tedy maximálně 8 snímků na jednoho autora).

Více informací: www.krnap.cz.