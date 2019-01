Královéhradecko, Kocbeře - Občané Kocbeří nešetřili na setkání s ministrem dopravy a generálním ředitelem silnic a dálnic peprnými výrazy. Hosty ale nakonec odměnili potleskem.

Ministr dopravy Dan Ťok ve středu 14. června zavítal do obce Kocbeře, kde obhajoval před nespokojenými občany výstavbu dálnice D11, která má obec protnout. | Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Lidé v Kocbeřích jsou v pasti. Ke stavbě dálnice mají hromadu výhrad, přesto se s ní musí smířit. Stát nové trasování dvacetikilometrového úseku z Jaroměře na Trutnov totiž rozhodně neplánuje.

Místní se obávají o změnu stylu života, o zdroj vody, hluk nebo prašnost. „Je to genocida přírody,“ zvolal třeba Petr Teuber, místostarosta Kocbeří.

Strach z dopadů stavby na obec se ministr dopravy Dan Ťok snažil trpělivě vyvracet. Naskočil si ale, když občany přirovnal ke známému případu farmářky Ludmily Havránkové, s níž se stát dlouhá léta nemohl dohodnout na výkupu pozemků. „Přestaňte nás srovnávat. My dálnici chceme, ale hlavně chceme důstojně žít,“ zaznělo z obecenstva.

„Stát si na obce nesmí dovolovat. Jejich problémy musí vyslyšet. Na druhou stranu místní lidé musí vědět, že jim dálnice uleví třeba v dopravě. Navíc můžeme podpořit kompenzace. Ty občanům zajistí pohodlí i přesto, že tu dálnice, která je pro kraj prioritou, povede,“ řekl Martin Červíček, náměstek hejtmana kraje pro dopravu.

Starosta sousedního Dvora Králové pak ocenil, že ministr otevřel otázku mimoúrovňové křižovatky. Dan Ťok totiž nabídl, že její stavbu může z plánů vyškrtnout. Nabídl ale řadu vysvětlení, proč by to nebylo vhodné. „Ve Dvoře Králové většina lidí stavbu dálnice vítá. V Kocbeřích je to jinak, což chápu. Cením si, že ministr přijel. Věděl, že jde do jámy lvové. Věřím tomu, že se některé obavy veřejnosti podařilo rozptýlit,“ řekl Jan Jarolím.