Drtivou převahou převálcoval hasičský lezecký polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou své konkurenty v celostátní soutěži Stavba roku 2019. Na první pohled výrazná červeno-šedá stavba ve Velkém Poříčí zaujala veřejnost, když v hlasování zvítězila s převahou více než 45 tisíc hlasů.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 53 staveb z celé republiky. Pětičlenná porota z řad architektů a inženýrů během července a začátkem srpna všechny přihlášené stavby v rámci hodnocení navštívila a najela přitom rekordních 2690 kilometrů. „Ve Stavbě roku nejde pouze o kvantitu, ale hlavně o kvalitu a vysokou úroveň přihlášených. To je i jedním z důvodů proč letos padlo rozhodnutí, že porota navštíví všech 53 přihlášených staveb,“ vysvětluje architekt Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Od 15. srpna do 20. října mohla veřejnost hlasovat. A právě během této doby se ukázalo jak umí hasiči držet při sobě. Počet hlasů, kterých nakonec bylo 45536, potvrzuje, že hasiči jsou jedna velká rodina. „Dávali jsme výzvu na sociální sítě, aby hasiči podpořili co největším počtem hlasů polygon na cestě za vítězstvím. A povedlo se,“ potvrdila tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová. „Myslíme si, že si to tento projekt zasloužil.“

Pod oceněnou stavbou je podepsán náchodský Atelier Tsunami, jehož projektu vtisknul reálnou podobu královéhradecký Stylbau. „Stavbu polygonu ve Velkém Poříčí jsme brali od počátku jako velkou výzvu. Projekt byl na první pohled ojedinělý, dokonce nad ním realizační tým zpočátku kroutil hlavou. Vše se ale podařilo a nyní mohu říct, že to byla skutečně stavba, která se staví jednou za život,“ uvedl jednatel společnosti Stylbau Pavel Šrůtek. „Titul Stavba roku 2019 je pak pomyslnou třešničkou na dortu a vážíme si toho, že výsledek naší práce ocenila jak laická, tak i odborná veřejnost,“ těší ho ocenění, kterým se může pyšnit pouze šest staveb v celé České republice.

Polygon je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to především díky své variabilitě. Příslušníci HZS a projektant se nechali inspirovat podobným zařízením blízko francouzského Grenoblu, ale svými vlastními nápady povýšili polygon ve Velkém Poříčí na zařízení, které odpovídá vysoce specifickým požadavkům hasičů.

Jiří Řezník