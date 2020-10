Hasiči měli největší obavu z toho, aby se plechový objekt o rozměrech cca 20x60 metrů, v němž bylo seno a sláma uskladněna, se pod vlivem požáru nerozpadl a hořící skladovaný materiál se nevyvalil ven. To se naštěstí nestalo. „Momentálně pracujeme na tom, abychom před ohněm ubránili kravín s ustájenými zvířaty,“ sledoval velitel zásahu z PS Náchod Josef Hlaváček práci svých kolegů.

Zdroj: Jiří Špreňar

Kolem půl desáté se na místě změnili povětrnostní podmínky a z preventivních důvodů bylo rozhodnuto, že krávy z přilehlého kravína byly vyvedeny a přesunuty do asi 30 metrů vzdálenější stáje. Všechna zvířata (okolo čtyř stovek kusů) se podařilo v pořádku do náhradního objektu převést.



Po chvíli hašení bylo jasné, že alfou omegou úspěšnosti zásahu je udržení stěny hořícího objektu, aby se nevyvalila směrem ke kravínu. „Co se týče hořícího materiálu, tak bylo jasné, že ho musíme nechat kontrolovaně vyhořet. Tam nebylo co zachránit,“ byl si vědom velitel zásahu.

Štěstím v neštěstí byla blízkost Hlavňovského rybníka, z něhož hasiči natáhli dálkový dopravu vody. „To je naše velká výhoda, že ten zdroj vody je nedaleko a jeho dost,“ potvrdil Hlaváček.

Intenzita požáru již ve včerejších odpoledních hodinách byla nízká, nicméně jeho dohašování bude probíhat pravděpodobně až do čtvrtečního rána.

„Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Příčina události je v šetření, škoda byla předběžně stanovena ve výši asi devíti milionů korun,“ doplnil mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Ondřej Sezima.