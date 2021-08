Trojice náletů, které podnikli spojenečtí letci na Pardubice, změnila tvář města. Největší škody za sebou zanechal druhý letecký úder ze dne 24. srpna 1944.

Nad městem tehdy vyhodilo svůj smrtící náklad 268 amerických bombardérů, které sice zasáhly hlavní cíle úderu - vojenské letiště a Fantovu rafinerii produkující benzín, ale také centrum města. Ztráty na životech a škody na majetku byly v Pardubicích a okolí velké. Zemřelo 213 lidí.

„Velké ztráty mělo na svědomí především to, že bombardéry přilétly ve čtyřech vlnách. Zatímco první dvě shodily pumy na cíle přesně, další dvě vlny už bombardovaly skrz kouř z hořící rafinérie. Zasaženy tak byly ulice od nynější třídy 17. listopadu, Jana Palacha, náměstí Legií. Zásah dostalo staré nádraží, které přišlo o kryté nástupiště. Těžký úder dostal i cukrovar, který stál v místech nynějšího hlavního nádraží. Poškození bylo natolik těžké, že budova byla srovnána se zemí. Zachránit se ale povedlo pivovar i lihovar. Nejvíce to ovšem odnesla rafinérie,” uvedl historik Jan Tetřev.

Samotná rafinérie hořela asi pět dní. Doprava do města byla tři dny paralyzována a stovky rodin se ocitly bez přístřeší. Někteří lidé zmizeli beze stopy. „Němci stihli zle poničenou chemičku uvést alespoň částečně do provozu a obnovit výrobu. Proto přišel v prosinci další nálet, tentokrát velmi přesný, který rafinérii i přes veškerou snahu vyřadil z činnosti do konce války,” uzavřel Tetřev.