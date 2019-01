Královéhradecko, Jičínsko - V pátek ve čtrnáct hodin ožily volební místnosti a lidé měli možnost ještě v sobotu odevzdat svůj hlas kandidátům do Poslanecké sněmovny. Do složení parlamentu má letos šanci promluvit i řada žen, na Jičínsku i čtyři starostky.

Do volební místnosti v obci jsme museli doslova utíkat. V patách nám byla početná rodinka nutrií, která sledovala volební situaci v blízkosti obecního úřadu.. | Foto: Archiv

Do volební vřavy se naopak nezamíchá Martina Berdychová, povoláním pedagožka, která svoji politickou kariéru odstartovala jako starostka obce Holovousy na Jičínsku. Obec řídila v letech 2000 – 2014. Od října 2013 byla poslankyní Poslanecké sněmovny PČR. „Je pro mě překvapením, že jsem jako starostka malé obce, holka z návsi, oslovila i voliče z měst,“ uvedla tehdy pro Deník. Dnes pracuje jako radní kraje. Na hlasovacím lístku žádné strany ovšem nefiguruje. Stáhla se do ústraní?

„Jsem členka hnutí, které je regionálním uskupením. Nyní zastávám post náměstkyně hejtmana a myslím si, že tyto funkce by se neměly kumulovat,“ míní Berdychová. ⋌Starostka Kopidlna Hana Masáková se naopak domnívá, že obě funkce nebude problém uveslovat. „Uvidím, nechci předbíhat událostem, pokud jsem zvažovala, že do Parlamentu půjdu, nepřemýšlela jsem nad tím, že bych skončila na postu starosty. Počkám na závěr voleb,“ kalkuluje Masáková.

Přesedlat do Prahy má šanci i starostka města Železnice Dana Kracíková, bývalá ředitelka nemocnice. „Mám obavy, že volební výsledek bude takový, že bude obtížné sestavit smysluplnou demokratickou koalici. Každý den se setkávám s tím, jak stát zbytečně zasahuje do života lidí, takže cílem mého snažení by bylo snížení byrokracie a systémové změny ve zdravotnictví,“ míní Kracíková, která předpokládá, že se do Prahy neprobojuje.

„Otázka není na pořadu dne a ani její řešení nepředpokládám, ale jistě jde nalézt východisko, například výkonem neuvolněné funkce starostky, protože od rozdělané práce se neodchází,“ má Kracíková jasno.

„Přemíra byrokracie ztěžuje život lidem i starostům, proti ní chci bojovat. Na kandidátce jsem na zadních pozicích, takže neuvažuji o eventualitě posuzovat, zda budu současně starostkou a současně poslankyní,“ uvedla starostka Libuně Helena Červová.

Další kandidátka Hana Štěrbová, žena, která stojí včele Pecky, přiznává, že si nedovede představit, že by ukočírovala obě funkce.„Tak snad jen půl roku, než by se našla náhrada,“ uvažuje nahlas.

Kdo se ještě uchází o hlasy voličů a mohl by usednout nebo se vrátit do poslaneckého křesla? Má šanci starosta Jičína Jan Malý, starosta Nové Paky Josef Cogan, Lubor Jenček , starosta Sobotky, starosta Vrchlabí Jan Sobotka nebo starosta Náchoda Jan Birke? Uspět by mohl Ivan Adamec, starosta Trutnova nebo starosta Vítězné Petr Hrubý? V sobotu ve 14 hodin už snad budeme mít částečně jasno!