Východní Čechy - V Krkonoších i Orlických horách jsou hlavně po ránu stále dobré lyžařské podmínky a velké skiareály chtějí jezdit až do Velikonoc.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Děti z Hradecka, které se nyní jako poslední ve východních Čechách dočkají jarních prázdnin, budou mít na horách výborné lyžařské podmínky. Má se sice výrazně oteplit, a to až ke 14 stupňům, na horách je ale po sněžení v uplynulých dnech rezerva čerstvého sněhu.

Od začátku týdne připadlo až deset centimetrů sněhu, takže na sjezdovkách ho v součtu s technickým leží mnohde i přes jeden metr.

„I nadále tady panují vynikající sněhové podmínky, v tomto týdnu připadlo okolo deseti centimetrů sněhu, v noci mrzne a ranní podmínky na sjezdovkách jsou opravdu vynikající," řekl Petr Hynek ze SkiResortu Černá hora – Pec.

Podle Hynka je v okolí upraveno na 70 kilometrů běžeckých tratí, lidé si mohou užít také večerního lyžování.

Až 110 centimetrů sněhu slibují lyžařům v Říčkách v Orlických horách. „Sněhové podmínky jsou stále vynikající, otevřeny a upraveny jsou všechny sjezdovky, které díky nočním mrazům nabízí parádní lyžování po celý den," uvedli vlekaři. Běžecké tratě v okolí areálu upravují provozovatelé v pátek.

„Chceme jezdit v každém případě do Velikonoc. Potom uvidíme, jak to bude se zájmem lidí a počasím, ale do Velikonoc máme sněhu zatím dost a měli bychom bez problémů lyžovat na všech sjezdovkách," přisvědčil Martin Palán z areálu v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem.

Díky technickému sněhu se drží i některá lyžařská střediska v níže položených oblastech, třeba v Hlinsku. Na nižší ceny láká lyžaře areál Peklák u České Třebové na Orlickoústecku. Na víkend se rozjede i vlek u Poličky na Svitavsku. Kvůli nedostatku sněhu jsou naopak uzavřeny sjezdovky v Přívratu a Dlouhoňovicích na Orlickoústecku, v letošní sezoně asi definitivně.

Dostatek sněhu je také na hřebenech hor, v nejvyšších partiích Krkonoš leží průměrně metr sněhu a Orlických hor 60 centimetrů. V lavinových katastrech Krkonoš platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.