V pondělí začaly stavební práce na rekonstrukci silnice druhé třídy, která vede z Rudníku Arnultovic do Hostinného. Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Stavební práce budou probíhat do 7. června.

Před rokem omezila dopravu v Rudníku výstavba kanalizace a oprava silnice. Rekonstrukce cesty do Hostinného bude nyní pokračovat dalším úsekem. | Foto: Foto: Twitter Obec Rudník

Do 13. dubna mají silničáři v harmonogramu přípravné práce. Od 14. dubna do 7. června bude stavba probíhat v režimu úplné uzavírky a úsek do Hostinného bude proto neprůjezdný. Pro místní obyvatele Hostinného bude platit výjimka vjezdu pro automobily do 3,5 tuny v těchto obdobích: od 14. dubna do 10. května, od 25. května do 7. června.