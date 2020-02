Pracoviště Úřadu práce na adrese Boženy Němcové 442 v Hostinném bylo koncem roku zrušeno. Po dohodě s městem se přestěhovalo a od středy 5. února ho najdete na městském úřadu v přízemí budovy.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Úřad práce bude k dispozici v zasedací místnosti každou středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a obslouží klienty nejen z Hostinného, ale i z okolních obcí, a to v podobě výjezdního pracoviště agendy hmotné nouze a státní sociální podpory. Poukázky hmotné nouze se v Hostinném vyplácet nebudou.