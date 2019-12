Kost si asi změní rodný list. Je o sto let starší

Archeologové objevili na Kosti pozůstatky stavby, která pravděpodobně pochází už ze 13. století. Tímto odhalením by se historie hradu, který vystavěl Beneš mladší z Vartemberka v polovině 14. století, posunula až o sto let do minulosti.

Hrad Kost. | Foto: DENÍK/Jan Jireš