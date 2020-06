Vlajka se třemi pruhy, kterou město používalo, nikdy nebyla oficiálně schválena. „Heraldikovi Janu Tejkalovi bylo zadáno zpracování námětu na vytvoření vlajky města dle zákona o obcích, která by doplnila znak města a vytvořila s ním standardní dvojici symbolů města,“ informovala tajemnice městského úřadu Helena Toldová. Do výběru vlajky se mohou zapojit i občané.

Na webových stránkách města Hronova je anketní lístek, pomocí kterého mohou lidé hlasovat. Vybírá se ze šesti možností. „Zaškrtněte variantu, která se vám nejvíce líbí, a anketní lístek vhoďte do schránky na budově městského úřadu nebo doneste na podatelnu a to do 30. června letošního roku. Můžete hlasovat i prostřednictvím e-mailu mestohronov@mestohronov.cz,“ vysvětluje tajemnice města.