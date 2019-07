Podle slov místostarostky města Věry Bartošové byly hlavním důvodem pro letošní setrvání pouti v parku stavební činnost na náměstí.

„Termín pouti se kryje se závěrečnými pracemi na výstavbě vodního prvku. To byl nakonec hlavní důvod, proč se ještě letos, a doufáme, že již naposled, bude pouť konat v Parku Aloise Jiráska. Teoreticky by sice mohly být práce dokončeny už v těchto dnech, ale dle smlouvy je termín do konce měsíce,“ říká místostarostka, a dodává, že napřesrok by už měla být situace jiná. „V příštím roce bychom pouť však chtěli vrátit znovu do centra,“ ujišťuje Bartošová.

Anna Špreňarová