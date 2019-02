Královéhradecko, Jičín - Zastupitelé města se znovu vrátili k možnosti připojení obce se čtyřiceti domácnostmi k Jičínu. Spádově Hubálov přináleží k Tuři, ta však oslovila město, zda by obec katastrálně začlenilo jako součást Jičína.

Ustavující zasedání v Porotním sále jičínského zámku. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

Tuř podle Hubálovských do malé vesnice už řadu let neinvestuje. V Hubálově se prioritně potýkají s nedostatkem vody, není zde veřejný vodovod ani kanalizace. Splašky jsou odváděny do potoka, průsakem se však znečišťuje voda ve studních.

O možnosti připojení Hubálova jednali v Jičíně už vloni, ale bez výsledku. Schůze je nyní svolána na březen.