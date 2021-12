Je sobota po poledni a na poměrně slušně zaplněné parkoviště Skiareálu Olešnice v Orlických horách přijíždějí další milovníci lyžování. Nechtějí si nechat ujít první den provozu zdejší sjezdovky. Jiní se už balí k odjezdu. "Byli jsme tu dvě hodinky a bylo to skvělé, přijeli jsme sem s vnoučkem, který se učí lyžovat a paráda. Pro malé děti je takový kopec s lanem úplně ideální. Loni jsme nebyli vůbec nikde a tady je to dobré," pochvaloval si Vladislav Biederman z Dobrušky.

Zatímco ti nejmenší návštěvníci úspěšně sváděli boj s rovnováhou v prostorách vyhrazeném pro začátečníky a lyžařskou školu, ti zkušenější se pustili z většího kopce.

"Zájem je vlastně dobrý na to, jaké je datum. Ale obecně tady není moc lidí, očekáváme, že jich víc přijede až mezi svátky. Uvidíme, jak to bude vypadat. Spousta lidí nám na facebooku reagovala na podmínky. Ptáme se u kasy na platné potvrzení o očkování, takže možná to některé lyžaře odradilo, ale opatření musíme dodržovat," upozornil jednatel Skiareálu Olešnice v Orlických horách Marek Feuermann.

Na sjezdovky mohou také ti, kteří covid prodělali v posledních 180 dnech, u dětí do 12 let se žádné potvrzení nevyžaduje. Ty starší do 18 let mohou předložit buď certifikát o očkování, prodělání covidu nebo o negativním výsledku PCR testu.

FOTO: Lyžaři v Mladých Bukách jezdí na nové lanovce, otevřely také další areály

"Lyžovačka je naprosto skvělá. Byli jsme natěšení a je to perfektní. Jsme tady s celou rodinou, jsme z Hradce Králové, ale máme mezipřistání na chalupě. Včera jsme byli lyžovat na Šerlišském Mlýně. Deštná nejezdí. Mrzelo nás to, protože to máme kousek. Ještě zasněžují. Využili jsme tedy Olešnici a jsme spokojení," podělila se o své dojmy Monika Nováková.

První víkendový provoz si užívali i návštěvníci Skicentra v Říčkách, které se rozjelo už ve středu 8. prosince. To na deštenské Martě I a Martě II zatím jedou jen sněžná děla. Lyžaři se tu poprvé svezou až ve středu 15. prosince. Na zdejších svazích, kde se nezasněžuje, se tak o víkendu proháněly rodiny s dětmi na sáňkách a bobech.

Někteří lidé kvůli nastaveným podmínkám přitom už před víkendem avizovali, že raději nazují běžky nebo si přejedou do Polska. Nejblíže z Orlických hor to mají do střediska Zieleniec, od Masarykovy chaty na Šerlichu je horní stanice lanovky vzdálená asi jen 100 metrů. Na parkovišti na Šerlichu, který je také jedním z výchozím bodů pro běžkaře, o víkendu opět hlídkovala policie.

Ve Špindlu už řádí lyžaři a snowboardisté, na horách se naplno rozjela sezona

Vyznavači běžeckého lyžování pak vyrazili na výlety do bílých stop nejen v okolí Deštného v Orlických horách a Říček, ale také do Orlického Záhoří. V pátek tady byly upraveny běžecké trasy z Orlického Záhoří a okruh Ski arény. Na něm se během soboty vystřídaly desítky běžkařů.

"Loni jsme tady byli na večerním lyžování. Za bílého dne jsme tu poprvé a užili jsme si to. Zaběhli jsme si jeden okruh a asi dáme ještě jeden," svěřila se Tereza Krištofová z Dobrušky.

Řada návštěvníků se sem vypravila z nedalekého Polska a podmínky si pochvalovali. Osvětlení Ski arény by mělo být zprovozněno do víkendu 18. a 19. prosince.