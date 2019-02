Královéhradecko, Náchod /FOTO/ - Ladné pohyby, pestrobarevné kostýmy, podmanivá hudba. Náchodské městské divadlo patřilo osmému ročníku soutěžní taneční přehlídky Hvězda Orientu, kterou pořádá Středisko volného času Déčko.

Akce se v prostorách divadla konala zcela poprvé a zaštítilo ji město Náchod. Návštěvnici spatřili okolo 160 vystoupení, ve kterých zazářily sólové tanečnice i taneční skupiny. V sobotu vystoupily děti a dívky do osmnácti let, v neděli tančily ženy, a to i ve zralém věku. Všechny výkony hodnotila odborná porota složená z tanečnic a lektorek.