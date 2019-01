Východní Čechy /LYŽAŘSKÝ SERVIS/ – Velká horská střediska hlásí před víkendem ideální sněhové podmínky. Na sjezdovkách leží až 150 centimetrů sněhu, upravené jsou i tratě pro běžkaře.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

„Lyžařské podmínky jsou naprosto fantastické, máme dostatek sněhu, všechna zařízení jsou v provozu a teploty se pohybují pod bodem mrazu. Povrch sjezdovek je pevný a drží," řekl včera například Zdeněk Spilka ze špindlerovského lyžařského areálu. V okolí je navíc upraveno na 50 kilometrů tratí.

Zhruba 70 centimetrů sněhu je také na sjezdových tratích v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku, upravené jsou i trasy pro běžkaře.

Podle provozovatelů je návštěvnost horských středisek v týdnu nižší než před dvěma týdny. „Denně tady lyžuje zhruba 5500 lidí, fronty jsou minimální, ve špičkách dosahují pěti minut," řekl Spilka.

Méně lidí hlásí také vlekaři z Deštného. „Mnoho lidí odradilo počasí, v posledních dvou dnech foukal silný vítr, dnes by to mohlo být už lepší i předpověď na víkend je příznivá," dodal Prouza.

Povrch na sjezdovkách je však mnohde už zmrzlý až zledovatělý.

V provozu jsou i přes oblevu nadále téměř všechny areály v níže položených oblastech. Na sjezdovku se lidé mohou vypravit třeba do Hlinska, do Přívratu na Orlickoústecku či do střediska Peklák u České Třebové.

V Krkonoších v lavinových katastrech nyní platí třetí, nejzrádnější stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.