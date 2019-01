Východní Čechy - Nejlepší obranou proti chřipce je podle odborníků očkování. Imunologové slibují, že by mohlo být účinnější než dosud.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle některých odborníků má letos očkování proti chřipce menší účinnost než v předchozích letech, protože běžný typ chřipky dokázal zmutovat. S tím však nesouhlasí královéhradecký imunolog Jiří Beran.

Účinek bude jistější

„Na to, jak obstálo očkování v letošní epidemii chřipky, si budeme muset počkat, až chřipková sezona skončí. Nyní je to předčasné," řekl Jiří Beran.

Podle imunologa jsou v současné době ve vakcíně vždy dva viry typu A a jeden vir B. Zatímco virů A je mnoho, u viru B existují pouze dva druhy.

„V případě, že se u chřipky B objeví jiný chřipkový virus, než byl pro vakcínu použit, by mohlo být očkování méně účinné. Je to tedy svým způsobem sázka do loterie – buď se to povede nebo ne," uvedl Jiří Beran.

Druhá vlna

Po první vlně chřipky, která v Česku tento týden vrcholí, by mohla ještě v únoru dorazit druhá chřipková vlna. Zatímco v první vlně vyvolal většinu onemocnění typ A/H3N2, druhou vlnu by mohl vyvolat typ A/H1N1, tzv. prasečí chřipky, který nyní dominuje v Itálii, na severním Balkáně či Blízkém Východě. Upozornil na to epidemiolog a garant sítě očkovacích center docent Rastislav Maďar s tím, že pro druhou vlnu je možno se dát očkovat.

V příštích letech však budou ve vakcíně oba druhy viru B. „Tato vakcína bude mít účinek jistější," upozornil imunolog.

V Česku zatím není o očkování proti chřipce příliš velký zájem. Zatímco v Německu se proti chřipce nechává očkovat přes 20 procent lidí, v České republice je to dlouhodobě jen něco málo přes pět procent.

Některé pojišťovny sice klientům nabízejí, že jim vakcínu uhradí, přesto lidé očkování příliš nevyhledávají. Například v roce 2013 proplatila Všeobecná zdravotní pojišťovna ve východních Čechách vakcinaci proti chřipce jen 5600 klientům.

Podle informací hygieniků se letošní chřipková epidemie blíží vrcholu. Minulý týden v regionu připadly na 100 tisíc obyvatel dvě tisícovky nemocných. Nejhorší byla situace na Jičínsku, Trutnovsku, Orlickoústecku a Chrudimsku.

Většina nemocnic zůstala z preventivních důvodů uzavřena a přidala se k nim také řada dalších zdravotnických ústavů, například Hamzova léčebna v Luži, několik léčeben dlouhodobě nemocných či domovů důchodců.

Zdravotníci však v boji proti chřipce nezahálejí. V královéhradeckém Centru očkování a cestovní medicíny se koná klinická studie zaměřená na účinnost jednoho léku. „V České republice je tento švýcarský lék zaregistrován už dvacet let, ale dosud se jej nepodařilo řádně vyhodnotit." řekl Jiří Beran.

Rozhodne počítač

Centrum proto vyzvalo lidi, kteří trpí příznaky chřipky nebo virových infekcí podobných chřipce, aby se studie zúčastnili. Mezi příznaky patří zvýšená teplota a kašel, a dále aspoň jeden respirační příznak, tedy bolesti v krku nebo ucpaný nos, a aspoň jeden celkový příznak, například únava, horečnatost a bolesti hlavy nebo svalů.

Polovina účastníků dostane lék a polovina placebo. „O tom, kdo co dostane, rozhodne počítač podle dat o příznacích jednotlivých účastníků, které mu zadáme." řekl Jiří Beran.

Studie se koná v ČR i na Slovensku a začala už na podzim.