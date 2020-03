„Věřím, že všichni chápou závažnost situace. Nejsme ale ve válečném stavu. Bojujeme s pandemií koronaviru a tento boj se dá vyhrát jen tehdy, pokud budeme všichni ukáznění, dodržovat stanovená nařízení a také používat selský rozum,“ řekl Ivan Adamec.

„Je to situace, na kterou nejsme zvyklí. Je to nepříjemný, omezující stav. Musíme zatnout zuby a vydržet. Říkám, že nejvíc nemocní jsou negativisté, kterým všechno vadí. Je potřeba zůstat optimističtí. Vydržme to a věřme, že situace dobře dopadne,“ vyjádřil svůj postoj starosta. „Chtěl bych lidem vzkázat, ať se nebojí. Ať především dodržují vše, co se po nás chce. Dělejme všechno pro to, aby tento krizový stav trval co nejkratší dobu. Situaci zvládneme,“ zdůraznil.

Zároveň poděkoval všem lidem, kteří pomáhají. „Lidé se na nás obracejí s nabídkami pomoci. Občané jsou schopní si pomoct. Společnost je semknutá, nebere situaci na lehkou váhu,“ připomněl starosta Trutnova.

Mezi nezvyklé situace, které obyvatelé Trutnova zažívají, je hlídání vstupu do městského úřadu strážníky. Dovnitř se dostanou jen ve dvou dnech, v pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin. „Strážníci budou hlídat vstup každý den, vyjma pondělí a středy totiž nebude úřad pro veřejnost přístupný,“ uvedl tajemník Městského úřadu Trutnov Jan Seidel.

Radnice tímto opatřením reagovala na vysoký počet lidí, kteří na úřad přicházeli. Během tří dnů druhé poloviny minulého týdne, tedy po zavedení prvních radikálnějších opatření, jich vyřizovalo svoje záležitosti více než pět stovek. „Přišli registrovat vozidlo, zařizovali si občanské průkazy nebo pasy. Na to jsme museli reagovat, aby se nám na úřadě netvořily příliš veliké skupiny lidí v době, kdy stát apeluje na omezení pohybu na veřejnosti,“ vysvětlil Seidel.