Spolužačka Áďa která tam také přišla, se Janovi svěřila, že ji něco moc trápí. „Řekla mi, že jí píše nějaký pedofil na Instagramu. Posílá nahaté fotky a volá jí,“ přiblížil ve svém příběhu problém Jan Vlček a dále popisoval, jak dívce poradil, aby si nenechávala své trápení pro sebe.

„Ona se bála a nechtěla to nikomu říct, ani rodičům. Říkal jsem jí, že jsme se o tomhle přece učili, že to je moc nebezpečné a připomněl jsem jí, že máme jít za třídní učitelkou, když potřebujeme pomoci. Tak jsem Áďu hned za ní zavedl a zrovna Ádě volal ten pedofil – skryté číslo. Celá se rozklepala, ale naše učitelka jí vzala ten mobil hned z ruky a hovor přijala. Jenže se nikdo neozval a rychle zavěsil. Ten člověk Áďu jen zase trápil. Paní učitelka mě pochválila a hned volala rodičům Ádi, aby urychleně přišli do školy, aby ten člověk na ni nečekal venku. Poradila jim, aby zavolali na policii. Další týden přišla policie do školy a vyslýchali mě i kamaráda. Netrvalo dlouho a dozvěděli jsme se, že toho člověka vypátrali. Byl jsem moc rád, protože už nikoho nebude ničit. Jen jsem Ádě poradil, ať si skryje identitu, dá jiné heslo a příště je opatrnější," popsal ve svém příběhu oceněný statečný školák.