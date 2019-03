Polský autor zvítězil v konkurenci 353 fotografů ze 43 zemí. „Snímek se mi líbil hned, jak jsem ho pořídil, do soutěže jsem ho ale přihlásil až později. Že se umístím mezi nejlepšími, nebo že dokonce celou soutěž vyhraju, to jsem nečekal. Mám z toho velkou radost,“ přiznal profesionální fotograf převážně interiérového designu a výrobků.

Podle člena poroty a zakladatele trutnovského Jazzince Tomáš Katschnera z vítězné fotografie sálají především velké emoce. "Je to jako když bouchne dynamit. Najednou se stane něco a čtyři lidi se spojí do jednoho organismu, všichni mají společný prožitek," poukázal. To, že vyhrál snímek z právě jeho festivalu považuje za příjemnou náhodu. Porota totiž při hodnocení snímků nezná jejich autory. "Každý pořadatel koncertu nebo festivalu musí být šťastný, když je vítězná fotka na celosvětové soutěži právě od něj," přiznal Katschner.

Mariusz Buczma ze sedmdesát kilometrů vzdálené Svídnice ve volném čase pořizuje spíš portréty, akty a snímky krajin. Hudbu má sice rád, ale nemívá mnoho příležitostí fotografovat koncerty. „Když už se ale šance naskytne, fotografuji hudební události s radostí. Je to můj koníček,“ přiznal. V Trutnově už před lety vyhrál jednu soutěž vyhrál - česko-polský fotomaraton.

Originální cenu za Jazz World Photo, vytvořenou předním českým designérem Janem Činčerou, převzal Mariusz Buczma osobně při sobotním finálovém večeru hudebního festivalu Jazzinec v Uffu. „Vyhrál zaslouženě, z jeho fotky je cítit obrovskou energii,“ prohlásil fotograf, grafický designér a předseda poroty Ivan Prokop.

JAZZ WORLD PHOTO

dosavadní vítězové

2014

Didier Jallais (Francie)



2015

Andrea Rotili (Itálie)



2016

Marion Tisserand (Francie)



2017

Oleg Panov (Ukrajina)



2018

Didier Jallais (Francie)



2019

Mariusz Buczma

Unikátní soutěž, do které fotografové z celého světa mohou poslat každý rok pouze jeden jazzový snímek, má nyní aktuálně otevřenou expozici v Galerii města Trutnova. Tvoří ji třicet nejlepších snímků (stejně jako v katalogu), které vybrala osmičlenná porota (členem je i zpěvák Dan Bárta).

Od roku 2014, kdy soutěž jazzových snímků vznikla, je to už 65. výstava. Opakovaný zájem o ní je nejen v českých a slovenských městech, ale také v Polsku, Belgii a Itálii. „Výstavy můžete najít v galeriích, na festivalech a workshopech, ale i ve veřejném prostoru. Rádi bychom vystavovali také v zámoří a v Asii,“ naznačil Prokop.

Fotografickou soutěž zašťituje nezisková organizace Alternativa pro kulturu, která je pořadatelem vyhlášeného mezinárodního hudebního festivalu Jazzinec. Letos se v Trutnově koná už jeho 21. ročník.