Podle jičínské radnice investor nezprovoznil hotel reStart v termínu daném smlouvou a pozdějšími dodatky. Proto se na něj začala vztahovat smluvní pokuta ve výši 500 tisíc korun.

Město se chystá vymáhat dluh soudně, avšak zároveň se nebrání vyřízení celé záležitosti mimosoudní cestou.

Společnost Hotel Start ovšem odmítá závazek uhradit. „Nevíme, proč bychom měli být pokutováni, za co?,“ ptá se jednatel společnosti Hotel Start Jan Ent. „To tvrdí město, že jsme nesplnili závazky, my ale tvrdíme, že jsme jím dostáli,“ pokračuje s vědomím, že podepsanou smlouvu s městem neporušili a že o dalších krocích se poradí s právníky.

Starosta Jan Malý se proti tomuto výroku ohrazuje. „Smlouva byla porušena v tom, že nebyl dodržen dodatek č. 3 ke kupní smlouvě. Konkrétně nedošlo k zprovoznění zařízení. Jde o jasné porušení smluvního vztahu.“

„Bavíme se o týdnech, maximálně měsíci,“ kontroval Jan Ent, který zároveň připustil, že vlastníci objektu obdrželi předžalobní upomínku, na kterou odpoví a pozvou město na další jednání, při kterém chtějí dosáhnout s radnicí dohody.

Zatím se totiž nedomluvili, kdo postaví a vybuduje bezbariérový vstup do celého areálu. Takže jednání se mají vést kolem stavby rampy, společnost ji chce na vlastní náklady vyprojektovat a vybudovat, to ale zatím město odmítlo. „Každý návštěvník dnes vidí jasný rozdíl mezi vstupem do hotelu a do Sportovního zařízení, nám to také vadí a chceme městu pomoci,“ tvrdí Jan Ent.

Dalším bodem je koupě pozemku pod parkovištěm před hotelem za cenu odhadní, tedy tři miliony korun.

„Nemůžeme vést soudní spory a na druhé straně uzavírat obchody. Chtěli bychom, aby se situace zklidnila a společně jsme zasedli ke kulatému stolu,“ vzkazuje Jan Ent.

Zdůrazňuje, že firma otevřela nejmodernější hotel v mikroregionu Český ráj. Investovala nemalé peníze, vytvořila padesát nových pracovních míst, zajistila odbornou výuku studentům. „Jsme zklamáni, že místo vděku dostáváme záhlavce,“ postěžoval si.

Firma i nadále trvá na tom, že pokuta je neoprávněná.

Při koupi hotelu v roce 2010 se soukromý investor ve smlouvě zavázal k otevření hotelu. Limitován byl i dalšími podmínkami, a to počtem lůžek a otevřením hotelové kavárny. Otevření kavárny a celého hotelu v termínu nezvládl. Termín byl posouván prostřednictvím dodatků. Město s odkladem vždy souhlasilo. S posledním dodatkem, kde město požadovalo vybudování rampy k hotelu a sportovnímu areálu pro hendikepované investor podle Jana Enta souhlasil, nedohodl se ale na podmínkách města. Protože zařízení neotevřel v termínu, začala se na něj vztahovat smluvní pokuta ve výši 500 tisíc korun.

Společnost koupila hotel Start v roce 2010 za 12 milionů korun, do jeho oprav investovala 150 milionů. Hotel reStart s restaurací zprovoznila vloni v létě s měsíčním zpožděním.